▶️ A luta pelo 2º lugar e a festa do FC Porto: acompanhe a Emissão Especial Bola Branca no YouTube

Do relvado do Dragão à varanda dos Aliados, acompanhe em direto todos os momentos da festa do FC Porto campeão. Bola Branca também acompanha a luta entre Sporting e Benfica pelo segundo lugar.

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  • Bola Branca 18h15
  • 15 mai, 2026
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16 mai, 2026 - 19:22

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O FC Porto celebra este sábado a conquista do 31.º campeonato nacional. A festa que começou no estágio culmina na Avenida dos Aliados, com a habitual receção da equipa na Câmara Municipal do Porto, integrada na festa “Até aos Aliados, Juntos”.

Depois da partida, o plantel azul e branco segue para o Douro, onde realizará uma viagem de barco até à Ribeira. A chegada da comitiva, prevista para depois das 21h30 , será acompanhada por um espetáculo de fogo de artifício e drones. A zona ribeirinha deverá concentrar milhares de adeptos, contando ainda com animação musical por um DJ e transmissão em ecrã gigante da entrega do troféu e do percurso da equipa pelo rio.

Já em terra, jogadores, equipa técnica e dirigentes seguem num autocarro panorâmico rumo aos Aliados, onde serão recebidos no edifício da Câmara Municipal do Porto . O ponto alto da noite será a tradicional subida à varanda, momento em que a equipa irá saudar os adeptos presentes na praça.

A celebração prolonga-se pela madrugada, com concertos e atuações de vários artistas no palco montado na Avenida dos Aliados.

Bola Branca vai acompanhar a festa do FC Porto, assim como a luta entre Benfica e Sporting pelo segundo lugar do campeonato.

Os encarnados visitam o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, enquanto os leões recebem o Gil Vicente, em Alvalade. Ambos os encontros com apito inicial às 20h30.

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