Farioli: "Pela primeira vez vou dizer, é hora de ir celebrar. É um título muito merecido"

Francesco Farioli manda os novos campeões nacionais para a festa, depois da conquista de um título que considera ter sido merecido.

"Pela primeira vez, vou dizer: é hora de ir celebrar. É um título muito merecido, fomos primeiros desde o primeiro dia, com muito trabalho e compromisso da parte de todos. Hoje é mais um dia para celebrar este grupo, os jogadores, o staff, a direção e o clube, por tudo o que nos deram. E especialmente os jogadores, por uma temporada fantástica", afirma em conferência de imprensa o treinador do FC Porto, no final da vitória, por 1-0, sobre o Santa Clara, no Dragão, na última jornada do campeonato.

O técnico portista falou à Sport TV e na sala de imprensa do Dragão, antes de voltar ao campo para celebrar com os jogadores. Mais tarde, a equipa será recebida na Câmara Municipal do Porto e festejará nos Aliados.

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"Flash interview"

Análise: "Foi um jogo com significado especial, celebrar o título em frente aos nossos adeptos. Era importante vencer, terminámos com uma vitória mas o verdadeiro show foi nas bancadas e foi só uma antecipação do que vai acontecer mais tarde nos Aliados."

Rodrigo Mora a Falso 9: "Foi algo que fizemos três vezes esta época, aconteceu durante muito pouco tempo. Hoje queríamos terminar com o Rodrigo em campo e utilizar o Gabri como suplente. Foi uma adaptação por questão de gestão física. É uma possibilidade, falámos e vamos ver como fazemos na próxima época, que ideias implementar depois das férias."

João Costa e Bernardo Lima estrearam-se: "Para o João, especialmente, é algo que ele merecia muito pelo que trouxe à equipa desde o primeiro dia em termos de espírito, compromisso, presença, ADN do Porto. Vejam como os jogadores celebraram esse momento, a defesa que ele fez. Somos uma família e o João é uma grande parte do grupo. Para o Bernardo, é muito merecido pelo que fez esta época, com o Porto e a seleção. E foi a pensar no futuro que ele tem à sua frente, que decerto vai ser brilhante. Agora é questão de trabalhar, preparar-se e estar pronto quando o momento chegar."

Regresso de Nehuén Pérez após lesão: "O Nehuén lesionou-se no início da época, foi um momento pesado para todos. Quase dez meses de fora. Foi fantástico vê-lo de volta. É um jogador importante e todos o adoram."

Conferência de imprensa

Equipa em festa: "Pela primeira vez, vou dizer: é hora de ir celebrar. É um título muito merecido, fomos primeiros desde o primeiro dia, com muito trabalho e compromisso da parte de todos. Hoje é mais um dia para celebrar este grupo, os jogadores, o staff, a direção e o clube, por tudo o que nos deram. E especialmente os jogadores, por uma temporada fantástica."

Mercado: "Gosto da vossa pressão hoje, mas posso dizer que a lista sobre o que gostaríamos de fazer está pronta. Estamos totalmente alinhados sobre as movimentações que temos de fazer, por jogadores que gostaríamos de ter no futuro. Mas por agora, vamos dar a este grupo o crédito que merecem, todos eles, porque fizeram uma temporada fantástica."

Época fechada com chave de ouro: "Desde que nos tornámos matematicamente campeões, tínhamos o objetivo de chegar aos 91 pontos. Ficámos pelos 88, que é o terceiro maior número de pontos na história da Liga. Não é o ideal, mas ainda assim é bom. Nestes dias, tentámos terminar bem, com um bom resultado, uma vitória, como fizemos esta noite. E no tempo livre, tentámos antecipar e estar preparados para as exigências da próxima temporada, não só no mercado, mas também sobre como queremos melhorar, internamente e relativamente a infraestruturas e todas as coisas que nos façam ganhar uma percentagem que seja para sermos melhores. Hoje e amanhã... Pronto, até segunda-feira, estão todos livres. É importante celebrar, ter este momento. A partir de terça-feira, vamos ter de estar totalmente focados na próxima época."

Farioli reconciliou equipa com os adeptos: "Senti-me muito bem recebido desde o primeiro dia. O clube e os adeptos abriram-me a porta e entrámos logo num ritmo muito importante. Ao longo da temporada, com os altos e baixos que acontecem naturalmente no caminho, mantivemo-nos sempre juntos. Fizemos 34 jogos no total do campeonato, 32 deles como se estivéssemos em casa. Nos outros dois jogos éramos menos, mas fizemos barulho o suficiente para desempenhar o nosso papel. É fantástico, os adeptos nunca falham no apoio à equipa. Este título é o primeiro passo e, na próxima época, queremos a mesma energia ou mais ainda, se for possível, porque é disso que precisamos."

Importância de João Costa e Cláudio Ramos, os suplentes de Diogo Costa: "Os dois, o Cláudio e o João, tiveram um papel muito grande nesta época. Não é fácil competir com um guarda-redes do nível do Diogo. Todos sabemos do valor do Diogo, não só como jogador mas também como um líder. Mas tanto o Cláudio como o João fizeram um trabalho fantástico desde a sombra, nos treinos. Lembro-me de tantos dias de treino a seguir ao jogo, que para nós é muito importante, mas não é fácil, porque é compensatório, mas ter aqueles dois monstros na baliza a puxar por toda a gente e a manter o ritmo, no final da época, para fora é invisível mas para dentro é muito claro. A forma como os jogadores reagiram à entrada do João diz muito do nível de carinho que têm por ele e pelo Cláudio."

FC Porto invicto em casa para o campeonato quatro anos depois: "O poder dos nossos adeptos, esta sensação de estar mesmo em casa, é algo que dita a temperatura no Dragão. Foi um fator esta época e esperamos que na próxima seja igual e, se possível, melhor ainda."