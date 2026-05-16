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FC Porto
FC Porto joga com camisola em homenagem aos heróis de Viena (e que será a farda de 2026/27)
16 mai, 2026 - 16:25 • Hugo Tavares da Silva
Já como campeões nacionais e na derradeira jornada da Liga contra o Santa Clara, os jogadores orientados por Francesco Farioli entraram em campo com cheirinho a nostalgia, com os números encarnados a encaixarem nas listas azuis e brancas. Vão celebrar-se os 40 anos do título europeu.
O FC Porto estreou esta tarde, no Estádio do Dragão e na derradeira jornada da Liga que deu o 31º título aos dragões, a camisola que será usada na próxima temporada.
Houve um detalhe que grita nostalgia que não permitiu esta campanha passar despercebida: os números encarnados a destoar imensamente naquele mar azul e branco. Soou a anos 90, mas, mais do que isso, à conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1987, em Viena.
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Os rapazes de Francesco Farioli, de regresso à Liga dos Campeões, deram o pontapé de saída no que será um ano inteiro a celebrar, a cada domingo ou pelo menos quando se jogar com esta camisola tradicional, a conquista do título europeu. Em 2027 serão 40 anos e nas redes sociais o clube fala em "tributo aos anos 80".
No fim de tarde daquela quarta-feira, 27 de maio de 1987, o FC Porto agigantou-se contra o gigante Bayern Munique, no Praterstadion, em Viena. Ludwig Kogl até marcou primeiro para os bávaros, mas o calcanhar de Rabah Madjer e depois Juary viraram o marcador, oferecendo assim às gentes do Porto a primeira conquista no torneio dos torneios da Europa, uma façanha que seria repetida em 2004.
O treinador Artur Jorge apostou nessa final em Mlynarczyk, João Pinto (na bancada este sábado, no FCP-Santa Clara), Eduardo Luís, Celso, Augusto Inácio, Jaime Magalhães, António André, Quim Vitorino, António Sousa, Paulo Futre e Madjer.
Podcast Renascença
O Código Farioli | Episódio 3: Qatar. YouTube. De Zerbi
O treinador Francesco nasceu nas divisões amadoras(...)
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