FC Porto joga com camisola em homenagem aos heróis de Viena (e que será a farda de 2026/27)

O FC Porto estreou esta tarde, no Estádio do Dragão e na derradeira jornada da Liga que deu o 31º título aos dragões, a camisola que será usada na próxima temporada.

Houve um detalhe que grita nostalgia que não permitiu esta campanha passar despercebida: os números encarnados a destoar imensamente naquele mar azul e branco. Soou a anos 90, mas, mais do que isso, à conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1987, em Viena.

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Os rapazes de Francesco Farioli, de regresso à Liga dos Campeões, deram o pontapé de saída no que será um ano inteiro a celebrar, a cada domingo ou pelo menos quando se jogar com esta camisola tradicional, a conquista do título europeu. Em 2027 serão 40 anos e nas redes sociais o clube fala em "tributo aos anos 80".