O jogo em que o FC Porto levanta a taça
Depois de se ter sagrado campeão a três jornadas do fim, os azuis e brancos jogam esta tarde para a consagração com os adeptos e festejar o 31º título.
- Bola Branca 18h15
- 15 mai, 2026
16 mai, 2026 - 15:18
Os campeões nacionais despedem-se dos adeptos este sábado, no Estádio do Dragão, com a promessa de festa pelas ruas da cidade após o FC Porto-Santa Clara. Se os dragões vencerem, alcançam os 88 pontos e igualam a segunda melhor marca dos últimos 30 anos.
Já os açorianos, na 12ª posição, procuram ainda subir na classificação. Acompanhe a derradeira jornada da Liga na Emissão Especial Bola Branca e em todas as plataformas da Renascença.
