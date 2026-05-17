Pedro Duarte destaca vitória do FC Porto "contra tudo e contra todos"

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, realçou este sábado que a conquista do 31ª de campeão português de futebol pelo FC Porto "contra todas as adversidades", ao receber o plantel nos Paços do Concelho.

Grato por ver os dragões elevarem "o nome da cidade" e do Norte, o autarca expressou um "gigantesco orgulho" pelo trajeto da equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli até à vitória no campeonato que terminou no sábado. "Queria, em primeiro lugar, dar os parabéns a todos, desde o nosso capitão [Diogo Costa] e do nosso 'mister' [Francesco Farioli] a todo o plantel, a todo o 'staff' técnico, a todos aqueles envolvidos nesta grande jornada. Foi uma vitória contra tudo e contra todos, contra todas as adversidades. Mas foi uma vitória muito justa", referiu, no discurso perante a comitiva portista.

Pedro Duarte frisou também que "o campeão está de volta" e “mais forte do que nunca”, graças ao trabalho desenvolvido pela direção presidida por André Villas-Boas, cuja tarefa de suceder à "liderança muito carismática e marcante" de Pinto da Costa "não era fácil, nem simples".

Para o presidente da Câmara portuense, o emblema 'azul e branco' representa "de forma notável" a "forma de ser e de estar" da cidade e da região Norte, cujos valores assentam "no trabalho, na verticalidade, no esforço, no mérito". "Nada nos é dado e tudo tem de ser conquistado. O FC Porto simboliza bem a alma 'tripeira', a fibra, a raça, o espírito, o caráter do Norte e, particularmente, do Porto", assinalou, num discurso que viria a repetir a partir da varanda da Câmara Municipal, diante das milhares de pessoas reunidas na Avenida dos Aliados para a celebração.

O autarca entregou um prato com o símbolo da cidade a André Villas-Boas, que também proferiu um breve discurso na cerimónia, no qual enalteceu o "suor e o esforço" do plantel treinado por Francesco Farioli e a alegria vivida no trajeto entre o Estádio do Dragão e os Aliados, com passagem pela Ribeira. "Foi provavelmente a maior festa de sempre da celebração de um título do FC Porto. Foi uma emoção única ter vivido tantas alegrias das pessoas, desde que saímos do Estádio do Dragão até à Ribeira e chegámos aqui", salientou.

Após oferecer a Pedro Duarte uma medalha alusiva ao título da I Liga e uma camisola do FC Porto, o presidente dos 'dragões' também discursou à varanda, perante milhares de portistas, para louvar o regresso 'azul e branco' aos êxitos no campeonato. "O FC Porto voltou graças a uma equipa única, com um espírito de vitória único. Agradecemos, de coração, a estes jogadores, ao nosso treinador, Francesco Farioli, à direção do FC Porto, à administração do FC Porto e ao Jorge Costa. Jamais iremos esquecer", disse.

O FC Porto comemorou no sábado a conquista do seu 31º título de campeão nacional, depois de encerrar o campeonato com a receção vitoriosa ao Santa Clara, por 1-0.