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- 18 mai, 2026
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"Ainda estamos no início da caminhada". Farioli garante que vai ficar no FC Porto
18 mai, 2026 - 21:19 • Eduardo Soares da Silva
Numa entrevista à RTP, o treinador do FC Porto diz que nem sequer quer pensar na possibilidade de perder titulares como Diogo Costa e Froholdt. ""Não quero pensar nisso, senão estraga-me o verão."
Ouça o podcast "O Código Farioli":
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, garante que vai continuar no clube na próxima temporada.
Depois de festejar o título de campeão nacional, o seu primeiro campeonato conquistado, o italiano defende que o projeto ainda vai a meio e, por isso, garante que ficará no Porto.
"De certeza [que fico]. É onde estou e quero estar, porque ainda estamos no início da nossa caminhada. Demos o primeiro passo, um passo importante. Vimos de uma conquista muito importante, terminamos os festejos e estamos com a planificação e organização da próxima época", disse, em entrevista à RTP.
Farioli acredita que a primeira metade da época foi fundamental para o título com "49 em 51 pontos possíveis, o que é absolutamente incrível."
"Na segunda parte da época, com lesões e diferentes competições, desperdiçámos mais pontos do que era desejável. Sim, ganhámos jogos por 1-0, 2-1, houve momentos que, como em Braga, tivemos que dar a volta. Nem sempre é fácil estar na melhor versão, devido ao nível de energia, falta de tempo em termos de preparação para os jogos. Mas para combater isso, a ética deste grupo foi incrível, porque às vezes é difícil explicar o quão pouco tempo temos", explica.
O técnico gala ainda em "nível de gratidão alto" para com os jogadores: "Não sei mesmo como lhes agradecer pelo que fizeram por mim."
O Código Farioli
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Sobre o estilo de jogo, muitas vezes apontado como defensivo, Farioli defende que "o futebol é uma questão de gosto" e questiona o "que significa isso de jogar da melhor forma?"
Farioli espera "honestamente não perder nenhum" dos titulares e diz que nem sequer quer ponderar a possibilidade da transferência de jogadores como Diogo Costa e Froholdt.
"Não quero pensar nisso, senão estraga-me o verão, quero férias com calma. Quero ver o Diogo no Mundial, está feliz por voltar a jogar na Champions. Froholdt quer jogar a Champions, é jovem, terá tempo para sair, espero que não seja na próxima época. Como disse, isto é futebol, este grupo teve a última dança na noite da festa. Haverá jogadores que querem sair para ter oportunidades, sabemos o que queremos fazer, mas agora queremos celebrar a nossa conquista", termina.
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