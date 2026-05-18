"Ainda estamos no início da caminhada". Farioli garante que vai ficar no FC Porto

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O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, garante que vai continuar no clube na próxima temporada.

Depois de festejar o título de campeão nacional, o seu primeiro campeonato conquistado, o italiano defende que o projeto ainda vai a meio e, por isso, garante que ficará no Porto.

"De certeza [que fico]. É onde estou e quero estar, porque ainda estamos no início da nossa caminhada. Demos o primeiro passo, um passo importante. Vimos de uma conquista muito importante, terminamos os festejos e estamos com a planificação e organização da próxima época", disse, em entrevista à RTP.

Farioli acredita que a primeira metade da época foi fundamental para o título com "49 em 51 pontos possíveis, o que é absolutamente incrível."

"Na segunda parte da época, com lesões e diferentes competições, desperdiçámos mais pontos do que era desejável. Sim, ganhámos jogos por 1-0, 2-1, houve momentos que, como em Braga, tivemos que dar a volta. Nem sempre é fácil estar na melhor versão, devido ao nível de energia, falta de tempo em termos de preparação para os jogos. Mas para combater isso, a ética deste grupo foi incrível, porque às vezes é difícil explicar o quão pouco tempo temos", explica.

O técnico gala ainda em "nível de gratidão alto" para com os jogadores: "Não sei mesmo como lhes agradecer pelo que fizeram por mim."