FC Porto anuncia saída de Thiago Silva. "Tudo valeu a pena"

Thiago Silva deixa o FC Porto, ao fim de cinco meses no Dragão.

No site oficial e nas redes sociais, o clube informa que o defesa-central internacional brasileiro, de 41 anos, termina contrato e não vai renovar.

"Confirmada a partida de Thiago Silva, o clube deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro. O FC Porto será sempre a sua casa", lê-se.

Num vídeo publicado nas redes sociais do FC Porto, o defesa agradece "todo o carinho, toda a admiração, o respeito" e declara que "os adeptos vão ficar marcados eternamente" na sua vida e espera também ficar na vida dos adeptos: "Este ano, voltámos. O campeão voltou realmente."

"Estes seis meses dizem-me que tudo valeu a pena. Foi tudo muito incrível, tudo muito prazeroso. Momentos de muita felicidade, de tudo o que passei e vivi aqui. Vitórias, derrotas, suspense, nervosismo, ansiedade, por não sabermos se seríamos campeões. (...) O grupo manteve-se sempre muito forte, sempre muito unido. Este grupo merece tudo de bom. Tudo o que nós vivemos este ano, eles merecem muito mais", afirma Thiago Silva.

Para o defesa, o "momento do título" foi a derrota com o Casa Pia, por 2-1, à 20ª jornada: "Após essa derrota, tivemos no balneário uma situação que não é 'legal' falar, mas que acontecem nos balneários, de cobrança. E nesse momento, eu vi que estávamos próximos de vencer o título."

Num olhar para o futuro, o jogador admite a felicidade de "fechar o ciclo" no FC Porto de forma vitoriosa e que tem a ambição de trabalhar nos clubes por onde passou. Não é um "adeus": "Jamais. É um 'até logo'."

Esta foi a segunda passagem de Thiago Silva pelo FC Porto. A primeira foi logo no início da carreira, em 2004, quando representou a equipa B. Uma doença não lhe permitiu ser mais feliz, na altura.

O central regressou ao Dragão em janeiro, 22 anos depois, depois de uma carreira em que representou AC Milan, Paris Saint-Germain, Chelsea e Fluminense. Ganhou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes, entre vários outros títulos.

Na segunda passagem pelo Porto, Thiago Silva ajudou os dragões a conquistar o campeonato, após quatro anos de jejum. A saída é anunciada poucos dias depois de se saber que não vai ao Mundial 2026.