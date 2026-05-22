- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Kiwior no melhor onze da época
22 mai, 2026 - 19:15
Já são conhecidos três dos onze titulares.
O defesa central Jakub Kiwior, do FC Porto, está no melhor onze da I Liga.
O internacional polaco foi titular em 26 jogos. Perdeu dois jogos por lesão e foi suplente nas duas derrotas dos dragões no campeonato.
Kiwior recolheu 6% das preferências dos treinadores e capitães da I Liga.
Também já divulgados foram o guarda-redes Diogo Costa e o lateral esquerdo Maxi Araujo.
- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
Comentários