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Kiwior no melhor onze da época

22 mai, 2026 - 19:15

Já são conhecidos três dos onze titulares.

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O defesa central Jakub Kiwior, do FC Porto, está no melhor onze da I Liga.

O internacional polaco foi titular em 26 jogos. Perdeu dois jogos por lesão e foi suplente nas duas derrotas dos dragões no campeonato.

Kiwior recolheu 6% das preferências dos treinadores e capitães da I Liga.

Também já divulgados foram o guarda-redes Diogo Costa e o lateral esquerdo Maxi Araujo.

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