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Luuk de Jong não renova com os dragões

22 mai, 2026 - 19:51

Avançado neerlandês, de 35 anos, participou em sete jogos de dragão ao peito.

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O FC Porto oficializou, esta sexta-feira, a saída de Luuk de Jong.

Os dragões e o avançado neerlandês, de 35 anos, não vão acionar a cláusula para mais uma temporada que estava prevista no contrato.

O jogador teve duas lesões graves que o deixaram “fora de jogo” durante vários meses e só participou em sete jogos de dragão ao peito, tendo apontado um golo.

"Anunciado como reforço no jogo de apresentação, Luuk de Jong disputou os primeiros minutos com a camisola azul e branca na ronda inaugural da Liga e estreou-se a marcar no clássico da quarta jornada, em Alvalade (1-2). Afastado dos relvados devido a problemas físicos durante os dois meses seguintes, o camisola 26 lesionou-se novamente em finais de novembro e não voltou a competir desde então”, escrevem os dragões.

De recordar que o FC Porto também já confirmou a saída de Thiago Silva, igualmente em fim de contrato.

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