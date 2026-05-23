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Bednarek no onze do campeonato

23 mai, 2026 - 18:34

Internacional polaco é o terceiro dragão em quatro nomes já divulgados.

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O defesa Bednarek, do FC Porto, está no onze do ano da Liga Portugal.

O internacional polaco, de 30 anos, junta-se aos companheiros de clube Diogo Costa e Kiwior nos eleitos.

Também já escolhido está Maxi Araujo, lateral do Sporting.

Ainda não são conhecidos os restantes sete jogadores escolhidos por treinadores e atletas do campeonato.

De recordar que Bednarek esteve em 32 partidas dos dragões na I Liga. Ao todo participou em 49 encontros de azul e branco (mais cinco pela seleção).

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