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Bednarek no onze do campeonato
23 mai, 2026 - 18:34
Internacional polaco é o terceiro dragão em quatro nomes já divulgados.
O defesa Bednarek, do FC Porto, está no onze do ano da Liga Portugal.
O internacional polaco, de 30 anos, junta-se aos companheiros de clube Diogo Costa e Kiwior nos eleitos.
Também já escolhido está Maxi Araujo, lateral do Sporting.
Ainda não são conhecidos os restantes sete jogadores escolhidos por treinadores e atletas do campeonato.
De recordar que Bednarek esteve em 32 partidas dos dragões na I Liga. Ao todo participou em 49 encontros de azul e branco (mais cinco pela seleção).
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