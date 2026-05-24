- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Alberto Costa no onze do campeonato
24 mai, 2026 - 18:49 • Carlos Calaveiras
Mais um dragão na melhor equipa da I Liga. Veja os nomes já conhecidos.
O defesa Alberto Costa, do FC Porto, é o melhor lateral direito da I Liga.
Os dragões continuam a dominar o onze da temporada e tem quatro em cinco dos jogadores conhecidos até agora.
Também fazem parte dos eleitos: Diogo Costa, Bednarek, Kiwior e Maxi Araujo (o único representante do Sporting, para já).
Alberto Costa, que fez um golo e nove assistências em 29 jornadas, obteve 3,5% dos votos dos treinadores e capitães do principal escalão.
- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
Comentários