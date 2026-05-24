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Alberto Costa no onze do campeonato

24 mai, 2026 - 18:49 • Carlos Calaveiras

Mais um dragão na melhor equipa da I Liga. Veja os nomes já conhecidos.

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O defesa Alberto Costa, do FC Porto, é o melhor lateral direito da I Liga.

Os dragões continuam a dominar o onze da temporada e tem quatro em cinco dos jogadores conhecidos até agora.

Também fazem parte dos eleitos: Diogo Costa, Bednarek, Kiwior e Maxi Araujo (o único representante do Sporting, para já).

Alberto Costa, que fez um golo e nove assistências em 29 jornadas, obteve 3,5% dos votos dos treinadores e capitães do principal escalão.

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