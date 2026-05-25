João Afonso é o primeiro reforço do FC Porto para 2026/27

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes João Afonso ao Santa Clara. É o primeiro reforço oficial para 2026/27.

Em comunicado, o Porto informa que paga já um valor fixo de 1,5 milhões de euros por 80% do passe de João Afonso, acrescido de 500 mil euros em variáveis, consoante o cumprimento de objetivos. Os dragões podem, ainda, adquirir os restantes 20% do passe por dois milhões de euros.

João Afonso assina contrato até 2031, ou seja, válido para as próximas cinco temporadas, e fica com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

"O CD Santa Clara assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação", lê-se no site oficial do clube.

Numa fase inicial, o internacional português de sub-18 vai representar a equipa B e "estará em permanente contacto com o plantel principal".

Em declarações aos canais oficiais do FC Porto, João Afonso assume o "orgulho" que sente por assinar por um grande do futebol português e mostra-se entusiasmado para ser colega do "ídolo" Diogo Costa.

"O objetivo é representar ao melhor nível as cores do FC Porto, dar o meu máximo na equipa A e na equipa B. E esperar pela minha oportunidade, como fiz no Santa Clara, para poder agarrar da melhor forma", diz.

Nascido em Livramento, Ponta Delgada, nos Açores, e formado entre São Roque e Santa Clara, João Afonso jogou esta época nos sub-19 e nos sub-23 do clube de São Miguel, esta época, mas ainda foi a tempo de se estrear pela equipa principal. Petit deu-lhe a titularidade nas duas últimas jornadas da I Liga: frente ao Nacional, em que manteve a baliza a zeros (2-0), e frente ao FC Porto, em que só sofreu num autogolo (1-0).