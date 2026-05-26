FC Porto renova contrato com treinador da equipa B
26 mai, 2026 - 14:43 • Inês Braga Sampaio
O técnico, de 43 anos, assinou contrato até 2028. João Brandão levou o FC Porto B ao quinto lugar da II Liga.
O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com João Brandão, treinador da equipa B.
O técnico, de 43 anos, assinou contrato até 2028, pelo que ficará ligado aos dragões para as próximas duas temporadas.
João Brandão assumiu o comando do FC Porto B no verão de 2024. Esta temporada, terminou a II Liga no quinto lugar, com 51 pontos somados em 34 jornadas, fruto de 15 vitórias, seis empates e 13 derrotas.
Em fevereiro, venceu o prémio de melhor treinador do mês da II Liga.
