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FC Porto. Villas-Boas anuncia criação da equipa de futsal

27 mai, 2026 - 11:25 • Redação*

O presidente revelou, no festival ECO, que o clube portista vai começar o seu percurso na III Divisão.

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O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, anunciou esta quarta-feira, a criação da equipa de futsal sénior. O anúncio foi feito durante o "Festival ECO".

A equipa de futsal irá competir no terceiro escalão nacional, graças à reestruturação dos modelos competitivos da FPF.

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"No futsal será passo a passo, até chegarmos ao topo, com responsabilidade formativa, permitindo aos jogadores formados no FC Porto chegar à equipa principal. Esperamos o devido enquadramento com a FPF sobre a possibilidade de aproveitarmos uma mudança regulamentar para chegar à terceira divisão nacional", explicou o presidente.

Embora o objetivo passe por chegar à primeira divisão em três anos, Villas-Boas alerta que o sucesso pode não ser imediato: "É importante que o projeto seja sustentável, como o futebol feminino, o que é difícil", explicou.

"Peço aos adeptos do FC Porto que nos deem o tempo necessário para crescermos competitivamente", acrescentou.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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