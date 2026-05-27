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Froholdt no melhor onze do campeonato
27 mai, 2026 - 20:06
Conheça os outros jogadores já divulgados. Faltam os nomes do ataque.
O médio Victor Froholdt, do FC Porto, eleito melhor jogador da I Liga, faz parte do onze da I Liga.
O internacional dinamarquês dos dragões fechou o meio-campo do campeonato com Hjulmand e Zalazar.
Froholdt esteve em todos os jogos dos dragões na I Liga, marcou seis golos e fez cinco assistências.
O onze do campeonato está a compor-se. São estes os nomes já conhecidos:
Diogo Costa (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Maxi Araújo (Sporting), Hjulmand (Sporting), Zalazar (Sp. Braga) e Froholdt (FC Porto).
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