Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 27 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Froholdt no melhor onze do campeonato

27 mai, 2026 - 20:06

Conheça os outros jogadores já divulgados. Faltam os nomes do ataque.

A+ / A-

O médio Victor Froholdt, do FC Porto, eleito melhor jogador da I Liga, faz parte do onze da I Liga.

O internacional dinamarquês dos dragões fechou o meio-campo do campeonato com Hjulmand e Zalazar.

Froholdt esteve em todos os jogos dos dragões na I Liga, marcou seis golos e fez cinco assistências.

O onze do campeonato está a compor-se. São estes os nomes já conhecidos:

Diogo Costa (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Maxi Araújo (Sporting), Hjulmand (Sporting), Zalazar (Sp. Braga) e Froholdt (FC Porto).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 27 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?