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FC Porto anuncia saída de Terem Moffi

28 mai, 2026 - 11:03 • Diogo Camilo

Avançado nigeriano acabou por não se impor na equipa de Farioli, fazendo apenas 15 jogos, com dois golos e uma assistência.

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O FC Porto não vai exercer a opção de compra do avançado nigeriano Terem Moffi e anunciou esta quinta-feira a saída do jogador.

Em publicação nas redes sociais, os dragões desejam "felicidades na próxima etapa", não exercendo a opção de 8 milhões de euros para comprar o jogador.

"As nossas cores também estão, agora, na tua história de Campeão", escreve o clube.

Moffi chegou ao Estádio do Dragão em janeiro para colmatar a lesão de Samu. Acabou por não se impor na equipa de Farioli e não ganhar a titularidade a Deniz Gul, disputando apenas 15 jogos e fazendo dois golos e uma assistência.

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