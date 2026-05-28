- Bola Branca 18h15
- 27 mai, 2026
-
Em Destaque
FC Porto
FC Porto anuncia saída de Terem Moffi
28 mai, 2026 - 11:03 • Diogo Camilo
Avançado nigeriano acabou por não se impor na equipa de Farioli, fazendo apenas 15 jogos, com dois golos e uma assistência.
O FC Porto não vai exercer a opção de compra do avançado nigeriano Terem Moffi e anunciou esta quinta-feira a saída do jogador.
Em publicação nas redes sociais, os dragões desejam "felicidades na próxima etapa", não exercendo a opção de 8 milhões de euros para comprar o jogador.
"As nossas cores também estão, agora, na tua história de Campeão", escreve o clube.
Moffi chegou ao Estádio do Dragão em janeiro para colmatar a lesão de Samu. Acabou por não se impor na equipa de Farioli e não ganhar a titularidade a Deniz Gul, disputando apenas 15 jogos e fazendo dois golos e uma assistência.
Tópicos
- Bola Branca 18h15
- 27 mai, 2026
-
Saiba Mais
Comentários