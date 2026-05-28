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4.ª Conferência Bola Branca
José Tavares: “A equipa A do FC Porto vai ter jogadores da formação, vão estar no sítio certo à hora certa"
28 mai, 2026 - 11:02 • Inês Braga Sampaio , Diogo Camilo
O diretor da formação do FC Porto garante que os dragões vão ter jogadores dos escalões mais jovens no plantel principal da próxima temporada e diz que, com André Villas Boas, "o paradigma da formação mudou".
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O FC Porto da próxima época vai ter jogadores da formação no plantel principal, garantiu esta quinta-feira o diretor de formação dos dragões.
Durante a 4ª Conferência Bola Branca, que decorre no auditório da Renascença, José Tavares vincou que o futebol de formação é "muito mais do que vencer um campeonato", mas garantiu que os jogadores dos escalões mais jovens "vão estar no sítio certo à hora certa" durante a época 2026/27.
"O início da equipa A já vai ter algo lá. O nosso treinador já demonstrou isso publicamente. Eles vão estar no sítio certo à hora certa", avançou José Tavares, afirmando que, com André Villas Boas, "o paradigma da formação mudou".
"Hoje há um investimento maior nas infraestruturas, na cultura e nos recursos humanos. Há um investimento maior na formação. Há um alinhamento estratégico real entre a formação e a equipa principal", apontou, deixando também o pedido para que "o formar a vencer para a vida seja uma norma para a sociedade".
Renascença
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Sobre a equipa feminina, que garantiu esta época à subida à divisão principal, José Tavares explicou que o processo de desenvolvimento dura menos tempo.
"A formação do futebol feminino é extremamente importante. O futebol feminino tem um processo de maturação mais curto, mas já com todos os escalões. Acreditamos que daqui a não muito tempo começaremos a dotar as seleções de talento made in FC Porto e desenvolveremos o futebol feminino com talento com a marca do FC Porto",
A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.
Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.
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