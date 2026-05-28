José Tavares: “A equipa A do FC Porto vai ter jogadores da formação, vão estar no sítio certo à hora certa"

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O FC Porto da próxima época vai ter jogadores da formação no plantel principal, garantiu esta quinta-feira o diretor de formação dos dragões.

Durante a 4ª Conferência Bola Branca, que decorre no auditório da Renascença, José Tavares vincou que o futebol de formação é "muito mais do que vencer um campeonato", mas garantiu que os jogadores dos escalões mais jovens "vão estar no sítio certo à hora certa" durante a época 2026/27.

"O início da equipa A já vai ter algo lá. O nosso treinador já demonstrou isso publicamente. Eles vão estar no sítio certo à hora certa", avançou José Tavares, afirmando que, com André Villas Boas, "o paradigma da formação mudou".

"Hoje há um investimento maior nas infraestruturas, na cultura e nos recursos humanos. Há um investimento maior na formação. Há um alinhamento estratégico real entre a formação e a equipa principal", apontou, deixando também o pedido para que "o formar a vencer para a vida seja uma norma para a sociedade".