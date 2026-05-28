FC Porto
Pietuszewski renova contrato com dragões
28 mai, 2026 - 19:44 • Lusa
Jovem polaco acrescenta mais duas épocas.
O extremo polaco Oskar Pietuszewski estendeu o seu contrato com o FC Porto por mais duas temporadas, até junho de 2031, apenas cinco meses após ter ingressado no clube, confirmaram os campeões nacionais de futebol.
"O FC Porto estendeu o contrato de Oskar Pietuszewski por mais duas temporadas e o atleta está agora vinculado ao clube até 2031. Em janeiro, com apenas 17 anos, o internacional polaco tinha assinado até 2029. Agora, acabado de atingir a maioridade, prolonga a ligação nos mesmos termos contratuais", anunciaram os portistas, em nota no sítio oficial.
O jogador, de 18 anos, ingressou em janeiro no emblema `azul e branco`, vindo do Jagiellonia, da Polónia, no qual cumpriu toda a sua formação e disputou 54 jogos, em ano e meio, a nível sénior.
Apesar de ser o jogador mais jovem do plantel principal portista, assumiu um papel importante no título da I Liga portuguesa conquistado pelos `dragões`, ao ser titular no lado esquerdo do ataque.
Com a camisola `azul e branca`, entre campeonato e Taça de Portugal, totalizou 18 jogos, 12 de início, com três golos e duas assistências registados.
Em março, Pietuszewski estreou-se pela principal seleção da Polónia, com duas participações nas partidas de play-off de apuramento para o Mundial2026 de futebol, frente a Albânia e Suécia.
Acompanhado no clube pelos compatriotas Jakub Kiwior e Jan Bednarek, Pietuszewski tornou-se o oitavo polaco a representar a equipa principal de futebol do clube e o terceiro no atual plantel.
