Villas-Boas: "Varandas dá-me muito trabalho, temos uma animosidade muito particular"

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, assume que Frederico Varandas, do Sporting, lhe dá "muito trabalho" e que tem uma relação "franca e direta" com Rui Costa, embora reconheça que "não foi agradável" quando disse que "ele estaria no bolso de Varandas."

"O Frederico dá-me muito trabalho, temos uma animosidade muito particular. Não gostamos um do outro, eu não confio nele, ele não confia em mim. A verdade é essa", começou por dizer na Conferência Bola Branca.

O dirigente dos dragões considera que a picardia com Varandas é "pessoal": "Ele ataca-me no campo pessoal e eu não posso permitir. No campo familiar também."

"Quando me faltam ao respeito, não posso permitir que isso continue", atira.

Já sobre o Benfica, Villas-Boas descreve Rui Costa como "um senhor do futebol, um dos maiores talento e jogadores portugueses de sempre, uma pessoa digna e humana, que lidera o Benfica, o nosso maior rival."

O dirigente portista afirma que tem "uma ligação muito estreia, franca e direta" com Rui Costa, mas assume que "não foi agradável" quando falou sobre o dirigente do Benfica esta época.

"Não fui agradável com ele na parte em que referi que ele estaria no bolso do Frederico. A verdade é que um alinhamento Benfica-Sporting parece-me cada vez mais evidente para determinados temas, sempre com o objetivo de calcar os calcanhares do FC Porto. Foi por isso que fiz essa declaração", disse.

Esta temporada, FC Porto e Sporting lutaram pelo título durante a maior parte da época, mas Villas-Boas continua a reconhecer o Benfica como "o maior rival histórico."

A 4ª Conferência Bola Branca decorre esta quinta-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa. Conta com convidados como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Pode acompanhar em direto aqui.

Intitulada “A Excelência no Futebol", a Conferência Bola Branca centra-se nos caminhos para a excelência no futebol português e mundial e faz a transição entre o fim das ligas profissionais, a conclusão das principais competições europeias de futebol e o arranque da preparação final do Campeonato do Mundo.