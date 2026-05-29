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Fofana deixa FC Porto

29 mai, 2026 - 16:09 • Carlos Calaveiras

Médio estava cedido por empréstimo desde o último mercado de inverno.

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O FC Porto oficializa a saída de Seko Fofana. O médio costa-marfinense estava cedido por empréstimo do Rennes.

O jogador, de 31 anos, esteve em 18 jogos, marcou três golos e fez uma assistência, em meia época de dragão ao peito.

“Confirmada a saída de Seko Fofana, o FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro", pode ler-se no comunicado dos azuis e brancos.

O FC Porto também já confirmou as saídas de Terem Moffi, Luuk de Jong e Thiago Silva.

Em sentido contrário, está confirmada a entrada do jovem guarda-redes João Afonso, ex-Santa Clara.

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