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Regresso de André Silva ao FC Porto "faz todo o sentido", diz Hugo Almeida

10 jun, 2026 - 12:45 • Luís Aresta

Antigo ponta de lança também aprova eventual mudança de Chermiti para o Dragão e Marco Silva no Benfica.

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Hugo Almeida considera que o possível regresso de André Silva ao FC Porto é um passo lógico para o ponta de lança e para o clube.

O avançado internacional português, de 30 anos, que atua no Elche, está próximo de regressar ao Dragão, nove anos depois. Em declarações a Bola Branca, Hugo Almeida, que também fez carreira a fazer balançar as redes pelo Porto, aprova a operação.

"Faz todo o sentido. É um jogador que já conhece a casa, a casa já o conhece a ele. Cresceu ali, jogou ali antes de sair, foi ali que singrou. Se o objetivo do Porto é ter um avançado mais experiente, visto que o Samu ainda está lesionado, faz todo o sentido", afirma.

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Outro nome apontado ao Dragão, e independentemente da movimentação por André Silva, é o de Youssef Chermiti. O ponta de lança internacional jovem por Portugal, de 22 anos, que representa o Rangers, foi formado no Sporting, mas pode encontrar no FC Porto a porta de volta ao futebol português.

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Para Hugo Almeida, não há risco de sobrelotação do ataque. Pela forma como Francesco Farioli coloca a equipa a jogar, "faz todo o sentido ter três bons avançados".

"Ele vai revezando muitas vezes os avançados. Faz todo o sentido. E Chermiti é um jogador jovem, que já deu o que tinha de demonstrar", avalia.

De qualquer modo, o antigo ponta de lança internacional português considera que "ainda é muito cedo" para perceber que obstáculos terá Farioli na defesa do título conquistado em 2025/26: "Ainda vai haver muita mexida, muita entrada, muita saída, por isso vai ser um verão engraçado de ver no mercado."

"Passo importante" para Marco Silva e Benfica

Fora da esfera do FC Porto, é notícia o regresso de Marco Silva, para treinar o Benfica. Hugo Almeida considera uma mudança "muito interessante".

"É um treinador que é bastante bom, que também anda à procura de um ponto alto na carreira. Acho que é importante, tanto para o Benfica como para o Marco, darem os dois esse passo", assume.

Marco Silva rende José Mourinho, que ruma ao Real Madrid. Foi o "Special One" que deu uma oportunidade a Hugo Almeida no plantel principal do FC Porto, em 2003/04.

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