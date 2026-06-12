Oficial. André Silva regressa ao FC Porto

André Silva é o novo avançado do FC Porto. O internacional português chega ao Dragão a custo zero, após uma temporada ao serviço do Elche. Em 32 jogos pelo conjunto espanhol marcou dez golos, sendo peça importante na manutenção na LaLiga.

Na primeira passagem pela invicta disputou 58 partidas e apontou 24 golos, insuficientes para conquistar títulos pelos azuis e brancos.

O avançado trocou o Porto pelo Milan em 2017, numa transferência avaliada em 38 milhões de euros. Seguiram-se empréstimos ao Sevilha e ao Frankfurt.

No conjunto alemão viveu a temporada mais prolífica da carreira. Em 2020/2021 marcou 29 golos aos quais adicionou sete assistências.

Seguiram-se passagens no Leipzig, Real Sociedad e Werder Bremen.

Pela seleção nacional participou nos Mundiais de 2018 e 2022, além do Europeu de 2020, disputado em 2021. Disputou 53 jogos e marcou 19 golos ao serviço da equipa das quinas, sendo parte da equipa que conquistou a primeira Liga das Nações.

André Silva chega ao FC Porto num altura em que a frente de ataque portista está em aberto. A lesão de Samu e as saídas de Moffi e De Jong abrem a possibilidade de uma disputa pela titularidade entre André Silva e Gül, cuja continuidade no plantel está também em dúvida.

O avançado é a segunda contratação desta época, após a chegada do guarda-redes João Afonso, proveniente do Santa Clara.

André Silva assina contrato por uma temporada, com mais uma de opção. A cláusula de rescisão está fixada nos 30 milhões de euros.



*texto editado por Hugo Tavares da Silva