- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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FC Porto
Dragões contratam norueguês de 16 anos
20 jun, 2026 - 19:12 • Carlos Calaveiras
Granaas vai começar na equipa B, mas com olho no plantel principal.
O FC Porto oficializou a contratação do médio norueguês Eirik Granaas. O jovem de 16 anos assinou contrato até junho de 2029.
Os dragões pagam 1,8 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos do atleta, mais 1,5 milhões por objetivos.
O Fredrikstad fica ainda com 15% de mais-valias numa futura transferência.
A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros.
"Gosto de jogar para a frente e de criar oportunidades, mas também de trabalhar defensivamente para a equipa. Sinto-me uma pessoa madura e espero conseguir demonstrá-lo. Penso que vou conseguir dar conta do recado", disse aos meios dos azuis e brancos.
O médio "viking" vai integrar, numa primeira fase, a equipa B dos dragões, mas pode já integrar a pré-época com Farioli.
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