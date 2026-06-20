Dragões contratam norueguês de 16 anos

O FC Porto oficializou a contratação do médio norueguês Eirik Granaas. O jovem de 16 anos assinou contrato até junho de 2029.

Os dragões pagam 1,8 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos do atleta, mais 1,5 milhões por objetivos.

O Fredrikstad fica ainda com 15% de mais-valias numa futura transferência.

A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros.

"Gosto de jogar para a frente e de criar oportunidades, mas também de trabalhar defensivamente para a equipa. Sinto-me uma pessoa madura e espero conseguir demonstrá-lo. Penso que vou conseguir dar conta do recado", disse aos meios dos azuis e brancos.

O médio "viking" vai integrar, numa primeira fase, a equipa B dos dragões, mas pode já integrar a pré-época com Farioli.