FC Porto abre “oficina” a 1 julho

O FC Porto arranca a preparação para a temporada futebolística 2026/27 em 1 de julho, antes de estagiar na cidade inglesa de Burton upon Trent, entre 13 e 18 do mesmo mês, divulgou o clube.

No estágio, os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.

Primeiramente, o FC Porto inicia os trabalhos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, com o primeiro dia reservado aos habituais exames médicos e a uma sessão de readaptação ao esforço.

O conjunto de Francesco Farioli arranca a temporada com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, disputada no Estádio Cidade de Coimbra, em data a definir, que poderá ser 31 de julho, 1 ou 2 de agosto.