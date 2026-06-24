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FC Porto

William Gomes disponível para Supertaça

24 jun, 2026 - 20:22

Jogador dos dragões foi despenalizado e castigo reduzido.

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O extremo William Gomes, castigado com dois jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da FPF, viu o Tribunal Arbitral do Desporto reduzir a sanção para um jogo, já cumprido.

A multa aplicada também foi reduzida de 918 para 510 euros.

Assim, o jogador brasileiro está disponível para a Supertaça, a disputar contra o Torreense.

O tribunal lembra que este foi “o primeiro cartão vermelho que lhe foi exibido na Liga Portugal nos 31 jogos oficiais disputados em duas épocas”.

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