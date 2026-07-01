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Cláudio Ramos. “Ambição e responsabilidade ainda maiores do que na época passada”

01 jul, 2026 - 17:25

Os dragões abriram, esta quarta-feira, a “oficina” para a nova temporada com 28 jogadores.

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O guarda-redes Cláudio Ramos foi o porta-voz do FC Porto no primeiro dia de trabalhos da temporada 2026/27.

"Todos nós chegamos com uma expetativa, uma ambição e uma responsabilidade ainda maiores do que na época passada porque é a isso que este clube nos habituou, é a história dele. Voltamos com muita vontade de trabalhar e para começar na máxima força”, referiu.

O guardião dos dragões reconhece que “ser campeão é difícil, mas trabalhar com a ambição que tivemos no ano passado, com a intensidade e a responsabilidade como nós trabalhamos, é mais difícil isso do que propriamente ser campeão”.

“É com essa vontade e com esse espírito que voltamos e queremos voltar a ser campeões, mas respeitamos e queremos dar valor à honra que é representar este clube. Estamos cá para isso novamente”, assegurou.

Cláudio Ramos aproveita para deixar uma mensagem para os adeptos azuis e brancos. "Sentir a energia deles é muito importante e esperamos que este ano eles estejam connosco como estiveram no ano passado, pois o apoio deles é fundamental, quer nos jogos fora quer nos jogos em casa. Contamos com o apoio deles e esperemos que continuem a acreditar em nós e a apoiar-nos como têm feito sempre até agora”.

O FC Porto abriu esta quarta-feira a “oficina” para a nova temporada. Apresentaram-se 28 jogadores.

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