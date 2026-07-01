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Futebol feminino

Daniela Areia Santos reforça FC Porto

01 jul, 2026 - 17:50

Defesa central fez a formação no Benfica.

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O FC Porto oficializou a contratação de Daniela Areia Santos, jogadora em final de contrato com o Benfica.

A defesa central açoriana, de 22 anos, fez formação nos encarnados e esteve cedida nas últimas duas temporadas e Estoril e Valadares.

Daniela Santos já se estreou na seleção principal.

Os dragões já se reforçaram com Ema Gonçalves, Eliza Turner, Lily Bryant, Lara Perruca, Matilde Vaz, Mariana Azevedo, Bárbara Marques, Mariana Queirós, Morgan Stone e Maria Inês Nogueira.

De recordar que o FC Porto vai estrear-se na primeira divisão do futebol feminino.

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  • 01 jul, 2026
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