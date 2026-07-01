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FC Porto arranca trabalhos de pré-época com 26 jogadores

01 jul, 2026 - 12:29 • Inês Braga Sampaio

Faltam nove jogadores do plantel principal. Sete juntam-se na segunda-feira, outros dois estão no Mundial 2026.

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Arranca a pré-época do FC Porto. Foram 26 os jogadores que se apresentaram aos trabalhos, esta quarta-feira, no dia 1 da preparação para 2026/27.

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O plantel foi dividido em dois grupos, esta manhã: um foi fazer trabalho e avaliações físicas no Olival e outro realizou os habituais exames médicos na Clínica do Dragão. À tarde, os papéis vão inverter-se.

Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Victor Froholdt, Pablo Rosario, Dominik Prpic e Zaidu Sanusi, que representaram as respetivas seleções antes do Mundial 2026, juntam-se na segunda-feira.

Diogo Costa e Deniz Gül, que estão no Campeonato do Mundo (a Turquia acabou de ser eliminada), usufruirão de descanso por mais algum tempo.

Jogadores que se apresentaram:

Guarda-redes: Claúdio Ramos, João Costa, João Afonso e Gonçalo Ribeiro;

Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Gabriel Brás, Luís Gomes, Francisco Moura e Yoan Pereira;

Médios: Alan Varela, Tiago Silva, João Teixeira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Eirik Granaas, Bernardo Lima e Mateus Mide;

Avançados: Pepê, William Gomes, Borja Sainz, André Miranda, Duarte Cunha, André Silva e Eduardo Ferreira.

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