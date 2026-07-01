- Bola Branca 12h44
- 01 jul, 2026
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Arbitragem
FC Porto exige esclarecimentos "com a maior urgência" sobre saída de Duarte Gomes da FPF
01 jul, 2026 - 11:56 • Inês Braga Sampaio
Clube portista pede "reflexão profunda" a Pedro Proença, quer esclarecimentos do presidente do Conselho de Arbitragem e pede "respostas urgentes" sobre o caso.
O FC Porto exige esclarecimentos urgentes sobre a saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), caso que seguiu para o Ministério Público.
O antigo árbitro deixou a FPF na passada sexta-feira, uma decisão que, segundo o jornal "Record", se deveu a suspeitas de alegada ingerência nas nomeações dos árbitros. Em comunicado no site oficial, esta quarta-feira, o clube portista expressa "profunda preocupação e consternação".
"Sem prejuízo do necessário apuramento rigoroso dos factos pelas instâncias competentes, e sem antecipar qualquer conclusão, a gravidade institucional das denúncias agora conhecidas impõe transparência, responsabilidade e respostas urgentes. A arbitragem é um pilar essencial da credibilidade das competições e o futebol português não pode aceitar que o silêncio substitua os esclarecimentos que clubes, árbitros, demais agentes desportivos e adeptos têm o direito de conhecer", lê-se.
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O FC Porto recorda que, ao longo da época 2025/26, fez "diversos alertas públicos de apreensão" sobre a liderança bipartida do Conselho de Arbitragem, entre o seu presidente, Luciano Gonçalves, e Duarte Gomes. O clube entende que esse modelo "estava a afetar o sereno funcionamento das competições e a criar instabilidade nas tomadas de decisão dos árbitros em campo" e que "o tempo confirmou essas preocupações".
"O Futebol Clube do Porto aguardará que o Senhor Presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, preste, com a maior urgência, todos os esclarecimentos devidos sobre os factos agora conhecidos. A credibilidade das competições exige respostas claras, instituições fortes e uma arbitragem acima de qualquer suspeita", pode ler-se.
O clube portista exige também ao presidente da FPF, Pedro Proença, "até pelo seu reconhecido passado como árbitro de referência", uma "reflexão profunda sobre o estado da arbitragem em Portugal" e uma avaliação sobre as escolhas para liderar o Conselho de Arbitragem. Os dragões esperam que seja garantida "a tranquilidade necessária" para a nova temporada.
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