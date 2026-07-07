Farioli afugenta interesse em Diogo Costa. "Fechem o aeroporto e as estradas"

Francesco Farioli afasta os interessados em Diogo Costa: não, o guarda-redes não jogou assim tão bem no Mundial 2026, brinca o treinador do FC Porto, que espera que ele continue no Dragão na próxima época.

"Não quero atrair o interesse de outros clubes. Espero que ele volte cedo, que fechem o aeroporto e as estradas [risos]. O FC Porto é a casa dele", declara o treinador portista, em declarações aos jornalistas, à margem de um treino aberto de pré-época da equipa, esta terça-feira.

O FC Porto entra em ação, na nova temporada, na Supertaça, diante do Torreense. O primeiro troféu de 2026/27 será discutido no dia 1 de agosto, às 20h15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra.

Exigência aumenta?



É um misto. Já ter um ano aqui a trabalhar é uma vantagem. Conhecemos os jogadores em detalhe. Podemos avançar mais rápido do que na última época, embora também tenhamos tido de o fazer rapidamente nessa altura. Este ano é diferente nesse aspeto. Mas existe também o desafio de manter o padrão elevado e aumentá-lo ainda mais. Quando conhecemos alguém muito bem, há o risco de entrar em piloto automático e queremos evitar isso. Foi bom voltar ao básico e, depois, construir novamente os nossos processos, adicionando algumas coisas que serão importantes para a próxima época.



Mercado



Mantemos a mesma postura. Estamos conscientes das nossas necessidades e a nossa estratégia é muito clara. Há clubes mais ativos do que outros. O mercado ainda está relativamente calmo. Não é fácil investir muito dinheiro, mas sabemos quais são as posições que temos de reforçar para dar mais um passo em frente. No mercado há sempre jogadores com desejos diferentes. A maioria quer continuar aqui, mas há alguns que ponderam sair caso surja uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade para o clube vender e para o jogador encontrar um projeto que vá ao encontro das suas expectativas. O presidente está muito ativo nos bastidores. Há sempre rumores, mas há um dragão no mercado a tentar fazer o melhor para o FC Porto.

Reforço Erik Granaas

Estamos a falar de um jogador muito, muito jovem. É o mais novo com quem trabalho desde que sou treinador principal. Podem existir algumas semelhanças com outro jogador, por causa da fisionomia [Victor Froholdt], mas não faz sentido estabelecer comparações. Está a trabalhar muito bem, mas vai precisar de tempo. Vai continuar integrado connosco, terá também oportunidade de brilhar na equipa B e, quando surgir a oportunidade, estará preparado para chegar à equipa principal. Na equipa B teremos vários jogadores que poderão estrear-se pela equipa principal. Isso aconteceu no ano passado e pode voltar a acontecer esta época. O Granaas é um desses casos.



FC Porto parte em vantagem?



Diria que começamos do zero outra vez. O passado é passado. A última época deve servir de alerta. Quando cheguei aqui, ninguém esperava que fôssemos capazes de conseguir resultados tão rapidamente. É a prova de que, se trabalhares bem e fores capaz de ligar todos os pontos, podes compensar uma eventual desvantagem. Nós começamos do zero. O que conquistámos é história. Os troféus estão no museu. Temos uma responsabilidade acrescida por sermos campeões, mas temos de manter o mesmo espírito de "underdog", de equipa que quer desafiar os outros. Esse é o nosso ADN, o ADN histórico do FC Porto. É isso que vamos fazer outra vez esta época.

Diogo Costa brilhou no Mundial 2026



Não quero atrair o interesse de outros clubes. Espero que ele volte cedo, que fechem o aeroporto e as estradas [risos]. O FC Porto é a casa dele. Desejo-lhe o melhor para a carreira, mas espero que seja connosco.

Diogo Costa II

Não concordo. As exibições dele não foram assim tão boas como vocês dizem [risos]. Brincadeiras à parte, sabemos o quão bom ele é. Não é surpresa nenhuma. É o nosso capitão e continuará a ser o nosso capitão. Falei com ele há alguns dias. Estava totalmente focado na seleção. Agora terá alguns dias de férias e depois voltará para nos ajudar.

Fasquia aumentou?

Tudo o que fizemos, os recordes e os troféus, faz parte do passado. Se fizermos comparações, na última época conquistámos 49 pontos em 51 possíveis. Será muito difícil fazer melhor, porque a margem é muito curta. Não podemos ganhar vantagem através de comparações. De certa forma, esquecer aquilo que conquistámos tem de ser o nosso mantra, mas também lembrar-nos de como o conseguimos. Todos os jogadores regressaram numa forma fantástica. Colocámos o padrão muito alto e voltaram muito bem. Isso mostra que tiveram boas férias para recuperar energias, mas também que trabalharam muito bem para esta pré-temporada.



Supertaça

Somos campeões, é verdade, mas dentro de algumas semanas, quando começar a Liga, a Supertaça será o capítulo final da última época. Depois disso, a época passada estará definitivamente encerrada. O foco é a Supertaça e tentar conquistar mais um troféu. Os adversários vão estar muito motivados e o FC Porto tem de manter o estômago vazio, com vontade de voltar a ganhar. O que conquistámos já passou.

