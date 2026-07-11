FC Porto empata com Hibernian

O FC Porto empatou 1-1 contra o Hibernian no primeiro jogo-treino dos dragões na pré-temporada, após 10 dias de trabalho.

Já os escoceses, mais adiantados na preparação, realizaram a terceira partida da época.

O golo dos azuis e brancos foi apontado, na primeira parte, por Borja Sainz, com assistência de Gabri Veiga.

Pelo Hibernian empatou Felix Passlack no segundo tempo.

Os dragões adiantam ainda que "o FC Porto teve três golos anulados (dois a Borja Sainz e um a Victor Froholdt), uma bola à barra de Alan Varela e uma bola no poste num livre direto de Gabri Veiga".

Felix Passlack empatou para os escoceses já na segunda parte.

O técnico Francesco Farioli utilizou os seguintes atletas: Cláudio Ramos, João Costa, Alberto Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Nehuén Pérez, Kiwior, Luís Gomes, Francisco Moura, Zaidu, Pablo Rosario, Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, Tiago Silva, João Teixeira, Borja Sainz, Pietuszewski, André Silva, Eduardo Ferreira, Pepê e William Gomes.

No boletim clínico estão Vasco Sousa (treino condicionado), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado).

