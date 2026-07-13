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FC Porto

FC Porto. ​Quatro jovens campeões do mundo no estágio em Inglaterra: saiba quem são os 35 de Farioli

13 jul, 2026 - 13:15 • Hugo Tavares da Silva

Campeões nacionais viajam esta segunda-feira para Inglaterra, onde vão defrontar o Birmingham no sábado.

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O FC Porto viaja no início da tarde desta segunda-feira, às 14h30, para Inglaterra onde vai cumprir um estágio de pré-temporada até 18 de julho.

Os dragões vão treinar e pernoitar no St. George's Park, em Staffordshire, o centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, que conta com 133 hectares, 14 campos de futebol, um sintético coberto de última geração e ainda um campo de futsal, revela um artigo no site do FC Porto.

Localizado a 55 quilómetros de Birmingham e a 220 de Londres, trata-se do maior complexo desportivo de Inglaterra.

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Por lá, depois de 12 dias no Olival no arranque da pré-época, os campeões nacionais, treinados por Francesco Farioli, vão defrontar o Birmingham, no sábado, à porta fechada. O regresso a casa acontece depois do jogo.

Jovens futebolistas como Mateus Mide, Bernardo Lima, Duarte Cunha e Yoan Pereira, campeões do mundo na categoria sub-17, estão na comitiva de 35 jogadores do FC Porto.

Os 35 de Farioli em Inglaterra:

Guarda-redes: Cláudio Ramos, João Costa, João Afonso e Gonçalo Ribeiro;

Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Gabriel Brás, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Luís Gomes, Zaidu, Francisco Moura e Yoan Pereira;

Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Bernardo Lima, Eirik Granaas, João Teixeira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Mateus Mide;

Avançados: Pepê, William Gomes, André Miranda, Borja Sainz, Oskar Pietuszewski, Duarte Cunha, André Silva, Deniz Gül, Eduardo Ferreira e Samu.

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  • 13 jul, 2026
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