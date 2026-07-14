FC Porto estará a pensar em Hwang In-beom: "É muito parecido com Moutinho", mas é melhor no passe longo

O FC Porto está no mercado e as negociações com o Feyenoord pelo internacional sul-coreano Hwang In-beom prometem mexer com o campeonato. Para perceber o que vale o jogador de 29 anos, Bola Branca falou com João Aroso, treinador que conheceu o médio quando fazia parte da equipa técnica da Coreia do Sul. “Olhando para a qualidade dele, aquilo que sempre me faz alguma confusão, foi não ter chegado a um patamar mais alto no futebol europeu mais cedo. Ele explicou-me que às vezes é uma questão de timing.” explica o técnico surpreendido pelo salto tardio de um futebolista que disputou o Mundial 2026. Na jornada inaugural, fez uma assistência e um golaço contra a Chéquia. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Aroso revela também o lado humano do atleta, que demonstra uma “postura muito correta”. Ou seja, “só tenho a dizer bem, também nessa parte mais comportamental”.

Há parecenças no estilo de jogo com João Moutinho, formado no Sporting e com passagem no FC Porto, algo que o próprio Paulo Bento, antigo selecionador sul-coreao, já o tinha assumido publicamente. No entanto, João Aroso vai mais longe nos elogios. “A semelhança é grande. Quando falo em João Moutinho, para mim, é um dos melhores médios de sempre do futebol português. O In-beom é muito parecido, até na forma de correr, é curioso, na forma de se relacionar com a bola. Faz lembrar o João, eventualmente com mais capacidade de passe longo”. Segundo Aroso, o médio pode ser uma peça fulcral na equipa de Francesco Farioli, restando esperar para ver como o técnico italiano o irá enquadrar no modelo tático. Se o FC Porto tiver a intenção de o fazer jogar a 8, “o In-beom é diferente, não é um médio de vertigem ou de queimar linhas, é um construtor, um jogador para ver o jogo de frente, pautar o ritmo, aparecer depois na área de trás para a frente”.