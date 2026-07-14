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- 14 jul, 2026
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FC Porto
FC Porto estará a pensar em Hwang In-beom: "É muito parecido com Moutinho", mas é melhor no passe longo
14 jul, 2026 - 14:45 • Redação*
João Aroso, antigo adjunto da seleção da Coreia do Sul, traça o perfil de Hwang In-beom, um futebolista que "até a correr" é parecido com João Moutinho e que poderá reforçar o meio-campo dos campeões nacionais.
O FC Porto está no mercado e as negociações com o Feyenoord pelo internacional sul-coreano Hwang In-beom prometem mexer com o campeonato. Para perceber o que vale o jogador de 29 anos, Bola Branca falou com João Aroso, treinador que conheceu o médio quando fazia parte da equipa técnica da Coreia do Sul.
“Olhando para a qualidade dele, aquilo que sempre me faz alguma confusão, foi não ter chegado a um patamar mais alto no futebol europeu mais cedo. Ele explicou-me que às vezes é uma questão de timing.” explica o técnico surpreendido pelo salto tardio de um futebolista que disputou o Mundial 2026. Na jornada inaugural, fez uma assistência e um golaço contra a Chéquia.
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Aroso revela também o lado humano do atleta, que demonstra uma “postura muito correta”. Ou seja, “só tenho a dizer bem, também nessa parte mais comportamental”.
Há parecenças no estilo de jogo com João Moutinho, formado no Sporting e com passagem no FC Porto, algo que o próprio Paulo Bento, antigo selecionador sul-coreao, já o tinha assumido publicamente. No entanto, João Aroso vai mais longe nos elogios.
“A semelhança é grande. Quando falo em João Moutinho, para mim, é um dos melhores médios de sempre do futebol português. O In-beom é muito parecido, até na forma de correr, é curioso, na forma de se relacionar com a bola. Faz lembrar o João, eventualmente com mais capacidade de passe longo”.
Segundo Aroso, o médio pode ser uma peça fulcral na equipa de Francesco Farioli, restando esperar para ver como o técnico italiano o irá enquadrar no modelo tático.
Se o FC Porto tiver a intenção de o fazer jogar a 8, “o In-beom é diferente, não é um médio de vertigem ou de queimar linhas, é um construtor, um jogador para ver o jogo de frente, pautar o ritmo, aparecer depois na área de trás para a frente”.
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Para João Aroso, uma coisa é certa: o campeonato ganharia um talento indiscutível. O centrocampista sul-coreano “jogaria de caras em qualquer um dos grandes em Portugal”, garante o treinador, de 53 anos.
Ao confirmar-se esta transferência, Hwang In-beom não será o primeiro sul-coreano a vestir de azul e branco. No passado, o FC Porto contou com o avançado Suk Hyun-jun, contratado após uma metade de época de grande nível no Vitória de Setúbal. Dez anos depois, as portas do Dragão preparam-se para abrir novamente a um jogador do país asiático.
Formado no Daejeon Hana Citizen, Hwang In-beom já competiu nos campeonatos canadiano, russo, grego, sérvio e neerlandês, representado Vancouver Whitecaps, Rubin Kazan, Olympiacos, Estrela Vermelha e Feyenoord.
O futebolista, natural de Daejeon, jogou também o Mundial 2022, atuando nos quatro encontros como titular, em três deles fez os 90 minutos. Foi uma das peças importantes na vitória sul-coreana contra Portugal na derradeira jornada do Grupo H., um jogo em que Fernando Santos fez muitas alterações.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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