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FC Porto ajusta horário da apresentação aos sócios. Jogo frente ao Aston Villa passa para as 20h00

15 jul, 2026 - 14:52 • Eduardo Soares da Silva

A partida vai realizar-se no mesmo dia, a 25 de julho, frente aos campeões da Liga Europa.

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O jogo de apresentação do FC Porto, frente ao Aston Villa, vai arrancar uma hora mais tarde do que foi original anunciado pelo clube azul e branco.

A partida mantém o mesmo dia, 25 de julho, mas foi adiado uma hora e vai começar às 20h00 desse sábado.

Os jogadores são chamados, um a um, na apresentação do plantel que vai tentar defender o título de campeão nacional. Depois, recebem o atual detentor da Liga Europa no último jogo de preparação oficial da pré-época.

Os dragões arrancam a época no sábado seguinte, dia 1 de agosto, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Torreense.

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