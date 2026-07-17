Hwang In-beom a caminho do FC Porto

FC Porto e Feyenoord têm um princípio de acordo para a transferência do médio Hwang In-beom.

Os dragões devem pagar cinco milhões de euros ao clube neerlandês pelo internacional sul-coreano, que esteve no Mundial 2026.

O jogador, de 29 anos, deve assinar por três temporadas, com mais um de opção.

Hwang In-beom chega no fim de semana e vai, segunda-feira, realizar os habituais testes físicos e exames médicos.

É o segundo reforço dos azuis e brancos para a nova temporada depois do avançado André Silva.

Os dragões abrem a temporada contra o Torreense, para a Supertaça, que se disputa a 1 de agosto.