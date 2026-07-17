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Mercado de transferências
Hwang In-beom a caminho do FC Porto
17 jul, 2026 - 18:23
Internacional sul-coreano deve assinar por três temporadas com os dragões.
FC Porto e Feyenoord têm um princípio de acordo para a transferência do médio Hwang In-beom.
Os dragões devem pagar cinco milhões de euros ao clube neerlandês pelo internacional sul-coreano, que esteve no Mundial 2026.
O jogador, de 29 anos, deve assinar por três temporadas, com mais um de opção.
Hwang In-beom chega no fim de semana e vai, segunda-feira, realizar os habituais testes físicos e exames médicos.
É o segundo reforço dos azuis e brancos para a nova temporada depois do avançado André Silva.
Os dragões abrem a temporada contra o Torreense, para a Supertaça, que se disputa a 1 de agosto.
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