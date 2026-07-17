​O que disse Villas-Boas sobre Cardoso Varela em maio? “O futuro dele não é no FC Porto”

O futebol é sempre terreno fértil para grandes reviravoltas e o caso Cardoso Varela é a mais recente prova disso. O jovem que abandonou o FC Porto em 2024 para assinar pelo Dínamo Zagreb, depois de um processo polémico, tem agora um princípio de acordo para regressar a casa. O internacional sub-17 português, na altura com 15 anos, faltou de forma repentina às reuniões de renovação e ficou completamente incontactável, com a direção azul e branca a desconfiar de movimentos do Barcelona, algo que terá sido negado então por Deco, o diretor desportivo dos catalães. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Perante os desenvolvimentos pouco favoráveis ao clube, o FC Porto acionou os mecanismos de proteção, denunciou a pressão exercida pelos intermediários sobre o menor, enviando um documento à FIFA. Mas a promessa de um contrato milionário no estrangeiro acabou por falar mais alto.

Em maio de 2026, o líder portista afirmou na 4ª Conferência Bola Branca que “foram vendidos sonhos falsos [ao jogador], (...) que se mudou para um clube amador na Croácia ao abrigo de uma lei de execução que permite a transferência de menores, sempre que os seus pais estejam instalados nesse país”. E, sobre o processo, disse mais: “O pai do Cardoso Varela instalou-se na Croácia, na empresa de um sócio do seu empresário, numa gráfica. Tudo muito dúbio, estranho, e é um miúdo a quem foi vendida uma transferência para um grande clube que acabou por não acontecer. Entretanto o miúdo está relegado à equipa B do Dínamo Zagreb e tenta encontrar um futuro”. No auditório desta rádio, o dirigente portista declarou também convictamente que “o seu futuro não é no FC Porto”, desejando-lhe ainda assim “a maior sorte do mundo”. E lembrou: “[O Cardoso Varela] não tem toda a culpa no processo, mas foram-lhe vendidos sonhos para os quais são precisos agentes sérios e claros com as crianças”.