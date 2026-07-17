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- 17 jul, 2026
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FC Porto
O que disse Villas-Boas sobre Cardoso Varela em maio? “O futuro dele não é no FC Porto”
17 jul, 2026 - 13:45 • Redação*
Jovem de 17 anos saiu em litígio para a Croácia em 2024, mas agora terá pedido desculpa e tem princípio de acordo para voltar ao dragão. Na 4ª Conferência Bola Branca, o presidente portista disse que foram “vendidos sonhos falsos” ao extremo.
O futebol é sempre terreno fértil para grandes reviravoltas e o caso Cardoso Varela é a mais recente prova disso. O jovem que abandonou o FC Porto em 2024 para assinar pelo Dínamo Zagreb, depois de um processo polémico, tem agora um princípio de acordo para regressar a casa.
O internacional sub-17 português, na altura com 15 anos, faltou de forma repentina às reuniões de renovação e ficou completamente incontactável, com a direção azul e branca a desconfiar de movimentos do Barcelona, algo que terá sido negado então por Deco, o diretor desportivo dos catalães.
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Perante os desenvolvimentos pouco favoráveis ao clube, o FC Porto acionou os mecanismos de proteção, denunciou a pressão exercida pelos intermediários sobre o menor, enviando um documento à FIFA. Mas a promessa de um contrato milionário no estrangeiro acabou por falar mais alto.
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Em maio de 2026, o líder portista afirmou na 4ª Conferência Bola Branca que “foram vendidos sonhos falsos [ao jogador], (...) que se mudou para um clube amador na Croácia ao abrigo de uma lei de execução que permite a transferência de menores, sempre que os seus pais estejam instalados nesse país”.
E, sobre o processo, disse mais: “O pai do Cardoso Varela instalou-se na Croácia, na empresa de um sócio do seu empresário, numa gráfica. Tudo muito dúbio, estranho, e é um miúdo a quem foi vendida uma transferência para um grande clube que acabou por não acontecer. Entretanto o miúdo está relegado à equipa B do Dínamo Zagreb e tenta encontrar um futuro”.
No auditório desta rádio, o dirigente portista declarou também convictamente que “o seu futuro não é no FC Porto”, desejando-lhe ainda assim “a maior sorte do mundo”. E lembrou: “[O Cardoso Varela] não tem toda a culpa no processo, mas foram-lhe vendidos sonhos para os quais são precisos agentes sérios e claros com as crianças”.
Agora, o cenário parece ter mudado completamente.
Cardoso Varela está muito perto de voltar a vestir de azul e branco. Segundo o “Jornal de Notícias”, o negócio não terá custos para os campeões nacionais, que ficarão com 50% do passe e a opção de compra dos restantes 50% no futuro, que são detidos pelo Dínamo Zagreb.
Se tudo se confirmar, o FC Porto volta a confiar na antiga aposta da formação, depois de uma aventura atribulada no estrangeiro. O jovem futebolista deverá encontrar, afinal, “o futuro” no sítio onde tudo começou.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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