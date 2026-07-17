Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

​O que disse Villas-Boas sobre Cardoso Varela em maio? “O futuro dele não é no FC Porto”

17 jul, 2026 - 13:45 • Redação*

Jovem de 17 anos saiu em litígio para a Croácia em 2024, mas agora terá pedido desculpa e tem princípio de acordo para voltar ao dragão. Na 4ª Conferência Bola Branca, o presidente portista disse que foram “vendidos sonhos falsos” ao extremo.

A+ / A-

O futebol é sempre terreno fértil para grandes reviravoltas e o caso Cardoso Varela é a mais recente prova disso. O jovem que abandonou o FC Porto em 2024 para assinar pelo Dínamo Zagreb, depois de um processo polémico, tem agora um princípio de acordo para regressar a casa.

O internacional sub-17 português, na altura com 15 anos, faltou de forma repentina às reuniões de renovação e ficou completamente incontactável, com a direção azul e branca a desconfiar de movimentos do Barcelona, algo que terá sido negado então por Deco, o diretor desportivo dos catalães.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante os desenvolvimentos pouco favoráveis ao clube, o FC Porto acionou os mecanismos de proteção, denunciou a pressão exercida pelos intermediários sobre o menor, enviando um documento à FIFA. Mas a promessa de um contrato milionário no estrangeiro acabou por falar mais alto.

FC Porto estará a pensar em Hwang In-beom: "É muito parecido com Moutinho", mas é melhor no passe longo

FC Porto

FC Porto estará a pensar em Hwang In-beom: "É muito parecido com Moutinho", mas é melhor no passe longo

João Aroso, antigo adjunto da seleção da Coreia do(...)

Em maio de 2026, o líder portista afirmou na 4ª Conferência Bola Branca que “foram vendidos sonhos falsos [ao jogador], (...) que se mudou para um clube amador na Croácia ao abrigo de uma lei de execução que permite a transferência de menores, sempre que os seus pais estejam instalados nesse país”.

E, sobre o processo, disse mais: “O pai do Cardoso Varela instalou-se na Croácia, na empresa de um sócio do seu empresário, numa gráfica. Tudo muito dúbio, estranho, e é um miúdo a quem foi vendida uma transferência para um grande clube que acabou por não acontecer. Entretanto o miúdo está relegado à equipa B do Dínamo Zagreb e tenta encontrar um futuro”.

No auditório desta rádio, o dirigente portista declarou também convictamente que “o seu futuro não é no FC Porto”, desejando-lhe ainda assim “a maior sorte do mundo”. E lembrou: “[O Cardoso Varela] não tem toda a culpa no processo, mas foram-lhe vendidos sonhos para os quais são precisos agentes sérios e claros com as crianças”.

Agora, o cenário parece ter mudado completamente.

Cardoso Varela está muito perto de voltar a vestir de azul e branco. Segundo o “Jornal de Notícias”, o negócio não terá custos para os campeões nacionais, que ficarão com 50% do passe e a opção de compra dos restantes 50% no futuro, que são detidos pelo Dínamo Zagreb.

Se tudo se confirmar, o FC Porto volta a confiar na antiga aposta da formação, depois de uma aventura atribulada no estrangeiro. O jovem futebolista deverá encontrar, afinal, “o futuro” no sítio onde tudo começou.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Vídeo

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter (...)

Jorge Jesus "soltou a língua"

Jorge Jesus "soltou a língua"