Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pré-época

FC Porto vence Birmingham em Inglaterra

18 jul, 2026 - 15:52 • Carlos Calaveiras

Dragões vão voltar a Portugal e defrontam o Gil Vicente na próxima quarta-feira.

A+ / A-

O FC Porto derrotou o Birmingham, por 2-1, em jogo de preparação disputado em Inglaterra.

Os golos dos dragões no centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol foram apontados por André Silva e Pepê, este de penálti.

A equipa inglesa tinha aberto o marcador, por Priske, logo aos oito minutos.

O técnico Francesco Farioli utilizou os seguintes atletas: Cláudio Ramos, João Costa, Alberto Costa, Luís Gomes, Kiwior, Nehuén Pérez, Bednarek, Prpic, Francisco Moura, Zaidu, Pablo Rosario, Alan Varela, Froholdt, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, João Teixeira, Tiago Silva, Pietuszewski, Borja Sainz, André Silva, Deniz Gul, William Gomes e Pepê.

No boletim clínico dos azuis e brancos estão Martim Fernandes (gestão de esforço), Vasco Sousa (treino condicionado), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado).

O FC Porto vai agora regressar a casa e faz o próximo jogo treino na quarta-feira contra o Gil Vicente.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"