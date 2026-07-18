FC Porto vence Birmingham em Inglaterra

O FC Porto derrotou o Birmingham, por 2-1, em jogo de preparação disputado em Inglaterra.

Os golos dos dragões no centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol foram apontados por André Silva e Pepê, este de penálti.

A equipa inglesa tinha aberto o marcador, por Priske, logo aos oito minutos.

O técnico Francesco Farioli utilizou os seguintes atletas: Cláudio Ramos, João Costa, Alberto Costa, Luís Gomes, Kiwior, Nehuén Pérez, Bednarek, Prpic, Francisco Moura, Zaidu, Pablo Rosario, Alan Varela, Froholdt, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, João Teixeira, Tiago Silva, Pietuszewski, Borja Sainz, André Silva, Deniz Gul, William Gomes e Pepê.

No boletim clínico dos azuis e brancos estão Martim Fernandes (gestão de esforço), Vasco Sousa (treino condicionado), André Miranda (tratamento) e Samu (treino condicionado).

O FC Porto vai agora regressar a casa e faz o próximo jogo treino na quarta-feira contra o Gil Vicente.