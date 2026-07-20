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"Agora sou mais homem, decido por mim mesmo". Cardoso Varela regressa ao FC Porto

20 jul, 2026 - 13:24 • Lusa

Avançado de 17 assina até 2029 e vai integrar, por agora, a equipa B dos dragões.

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O futebolista Cardoso Varela está de regresso ao FC Porto, vindo do Dinamo Zagreb, dois anos após ter abandonado o clube português de forma litigiosa, anunciaram os 'dragões', que não pagam qualquer verba imediata pelo extremo.

"Cardoso Varela está de volta ao FC Porto e prepara-se para integrar o plantel da equipa B em 2026/27. Aos 17 anos, o avançado internacional jovem português regressa ao Clube que representou durante duas temporadas após assinar um contrato válido até 2029", comunicou o clube, em nota no seu sítio oficial na Internet.

Apesar de não receber qualquer valor pela transferência, o clube da capital croata reserva o direito sobre 50% de uma futura transferência de Cardoso Varela, que pode passar para 25%, caso o FC Porto acione uma cláusula de compra por dois milhões de euros (ME).

No contrato com o atleta ficou estabelecida uma cláusula de rescisão de 50 milhões.

O mecanismo de solidariedade fica a cargo do Dínamo de Zagreb, informaram ainda os portistas, que também garantem não ter de pagar custos de intermediação.

O jogador irá começar no FC Porto B, sob as ordens do técnico João Brandão, envergando a camisola número 47, com a perspetiva de conseguir dar o 'salto' ao plantel principal.

"Agora sou mais homem, decido por mim mesmo. Tenho como objetivo chegar à equipa principal e representar bem o FC Porto", disse o jogador, em declarações difundidas pelos meios do clube.

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No verão de 2024 e depois de estar em destaque no Europeu de sub-17 com apenas com 15 anos, Cardoso Varela deixou o FC Porto para rumar ao Dinamo Odranski Obrez, da quarta divisão da Croácia, num processo que originou uma queixa dos 'dragões' à FIFA.

A transferência não se concretizou e só em fevereiro de 2025 o dianteiro foi oficializado como jogador do Dinamo Zagreb, tendo assinado um contrato profissional em junho do mesmo ano.

Depois de uma primeira época nos juniores dos croatas, o extremo realizou 25 jogos pelo conjunto principal em 2025/26, mas acabou relegado à equipa B.

"Sempre foi o meu sonho regressar. Aconteceu algo que não pode acontecer, mas agora estou focado para trabalhar em prol do FC Porto", acrescentou Cardoso Varela.

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que a 28 de maio, durante a Conferência Bola Branca, organizada pela Rádio Renascença, havia assumido que o futuro do jogador não passava pelos 'dragões', mostrou-se agora satisfeito pelo diferente desfecho.

"Demonstrou um interesse total em voltar ao FC Porto e fez esforços consideráveis enquanto atleta e homem. Foi vítima de ameaças e viveu sonhos falsos, ele e a sua família, e agora reencontra-se com o FC Porto, uma casa que sabe bem o que significa. Sabe o que pode dar, no que pode transformar-se e queremos acreditar que o seu primeiro golo na equipa principal será dedicado à instituição FC Porto", disse Villas-Boas, também em declarações reproduzidas pelo clube.

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