"Agora sou mais homem, decido por mim mesmo". Cardoso Varela regressa ao FC Porto

O futebolista Cardoso Varela está de regresso ao FC Porto, vindo do Dinamo Zagreb, dois anos após ter abandonado o clube português de forma litigiosa, anunciaram os 'dragões', que não pagam qualquer verba imediata pelo extremo.

"Cardoso Varela está de volta ao FC Porto e prepara-se para integrar o plantel da equipa B em 2026/27. Aos 17 anos, o avançado internacional jovem português regressa ao Clube que representou durante duas temporadas após assinar um contrato válido até 2029", comunicou o clube, em nota no seu sítio oficial na Internet.

Apesar de não receber qualquer valor pela transferência, o clube da capital croata reserva o direito sobre 50% de uma futura transferência de Cardoso Varela, que pode passar para 25%, caso o FC Porto acione uma cláusula de compra por dois milhões de euros (ME).

No contrato com o atleta ficou estabelecida uma cláusula de rescisão de 50 milhões.

O mecanismo de solidariedade fica a cargo do Dínamo de Zagreb, informaram ainda os portistas, que também garantem não ter de pagar custos de intermediação.

O jogador irá começar no FC Porto B, sob as ordens do técnico João Brandão, envergando a camisola número 47, com a perspetiva de conseguir dar o 'salto' ao plantel principal.

"Agora sou mais homem, decido por mim mesmo. Tenho como objetivo chegar à equipa principal e representar bem o FC Porto", disse o jogador, em declarações difundidas pelos meios do clube.