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FC Porto
Hwang In-beom já está no Porto
20 jul, 2026 - 00:33 • Carlos Calaveiras
Internacional sul-coreano prepara-se para assinar por três anos com os dragões.
O médio Hwang In-beom aterrou ao fim da noite no Porto e prepara-se para ser reforço dos dragões.
O internacional sul-coreano, de 29 anos, era esperado pelo gestor-executivo do FC Porto, Henrique Monteiro.
O jogador vai, nas próximas horas, realizar os habituais exames médicos e testes físicos e, depois, assinar contrato por três temporadas, com outra de opção.
O FC Porto deve pagar uma verba a rondar os cinco milhões de euros ao Feyenoord.
Hwang In-beom esteve no Mundial 2026 pela seleção e marcou um golo.
Também este domingo, chegou à Invicta o jovem avançado Mame Niang. O senegalês, de 20 anos, vai assinar pelos dragões. Deve começar pela equipa B.
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