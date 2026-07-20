Hwang In-beom já está no Porto

O médio Hwang In-beom aterrou ao fim da noite no Porto e prepara-se para ser reforço dos dragões.

O internacional sul-coreano, de 29 anos, era esperado pelo gestor-executivo do FC Porto, Henrique Monteiro.

O jogador vai, nas próximas horas, realizar os habituais exames médicos e testes físicos e, depois, assinar contrato por três temporadas, com outra de opção.

O FC Porto deve pagar uma verba a rondar os cinco milhões de euros ao Feyenoord.

Hwang In-beom esteve no Mundial 2026 pela seleção e marcou um golo.

Também este domingo, chegou à Invicta o jovem avançado Mame Niang. O senegalês, de 20 anos, vai assinar pelos dragões. Deve começar pela equipa B.