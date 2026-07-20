- Bola Branca 18h15
- 20 jul, 2026
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Inbeom Hwang, o “Moutinho coreano”, assina pelo FC Porto
20 jul, 2026 - 21:47 • Ricardo Vieira
O jogador de 29 anos assinou contrato com os azuis e brancos por três temporadas, com mais uma de opção, e vai vestir a camisola com o número 16.
O FC Porto anunciou esta segunda-feira a contratação do médio sul-coreano Inbeom Hwang, que já foi comparado a João Moutinho.
O jogador de 29 anos assinou contrato com os azuis e brancos por três temporadas, com mais uma de opção, e vai vestir a camisola com o número 16.
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De acordo com a imprensa desportiva, os dragões desembolsam 4,5 milhões de euros, mais 500 mil euros por objetivos.
Inbeom Hwang chega ao FC Porto depois de nas últimas temporadas ter representado o Feyenoord, dos Países Baixos.
O novo reforço dos campeões nacionais foi internacional pela Coreia do Sul por 77 ocasiões. Representou a sua seleção no recente Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
Ao longo da carreira já representou vários clubes europeus, nomeadamente o Rubin Kazan, o Olympiacos, o Estrela Vermelha e o Feyenoord de Roterdão.
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