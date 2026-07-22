Villas-Boas desmente fraude com idade de Cardoso Varela. "Estamos totalmente do lado do atleta"

"Toda a gente sabe perfeitamente de onde vêm essas notícias. O Cardoso Varela, pelo histórico da sua saída do FC Porto, a forma como se sucedeu, o assédio indevido a um jovem, à sua família, através de sonhos falsos. Poderão facilmente perceber de onde é que vêm determinadas notícias compradas e projetadas para terem maior alcance. Sabemos perfeitamente de onde é que vêm. Nós estamos totalmente do lado do atleta ", assegura, em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira.

A conta da rede social X "PortoReport" lançou, na noite de terça-feira, suspeitas sobre a idade real do extremo , de 17 anos. Villas-Boas desmente.

O presidente do FC Porto , André Villas-Boas , desmente o rumor sobre a alegada fraude com a idade de Cardoso Varela , que alegadamente teria nascido em 2004 e não 2008, e garante total apoio ao jogador.

"Cidadão português, com passaporte"

O presidente do FC Porto recorda que Cardoso Varela "é um cidadão português, com passaporte português, e representou a seleção nacional".

"Estamos muito orgulhosos de o ter trazido de volta, principalmente pela história triste de que já foi acusado, nomeadamente também na sua saída da Croácia. O FC Porto também, pelo mesmo agente, quando saiu do FC Porto, dizendo que o FC Porto assediava e intimidava o pai do atleta e o jogador", recorda, em declarações na Câmara Municipal do Porto.

Villas-Boas também refere umas faturas de educação de Cardoso Varela que terão ficado por pagar e que o FC Porto "vai assumir".

"Sei perfeitamente de onde é que vêm essas notícias e não estamos minimamente preocupados", atira, em conclusão, o presidente portista.



André Villas-Boas deslocou-se à Câmara do Porto, esta quarta-feira, para receber a Medalha de Mérito da cidade. Aí foi confrontado com as suspeitas lançadas pela conta da rede social X (antigo Twitter) "PortoReport", em que é sugerido que Cardoso Varela usa uma identidade falsa, teria nascido em 2004, pelo que teria 22 anos, e não em 2008 (17), e teria adquirido a nacionalidade portuguesa de forma ilícita.