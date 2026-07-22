Villas-Boas diz que não há propostas por Diogo Costa e promete manter base campeã

André Villas-Boas garante que o FC Porto ainda não recebeu qualquer proposta por Diogo Costa e reitera que a prioridade passa por manter a espinha dorsal da equipa que conquistou o campeonato nacional.

À margem da cerimónia de atribuição da Medalha Municipal de Mérito da Cidade do Porto, esta quarta-feira, o presidente portista afasta, para já, um cenário de saída do guarda-redes internacional português.

"Não há nenhuma proposta, nem nenhuma aproximação. As coisas estão tranquilas", assegura Villas-Boas, em declarações aos jornalistas, sublinhando que o clube pretende preservar "a base vencedora" da equipa.

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Apesar de admitir que o mercado continua aberto e que qualquer clube está sujeito ao interesse em relação aos seus jogadores, o dirigente considera que esse cenário ainda não se colocou no Dragão.

Villas-Boas volta, ainda, a elogiar Diogo Costa, que considera ter sido "claramente o melhor guarda-redes no Mundial". Embora o guarda-redes da seleção tenha sido associados a clubes das "Big 5", o presidente do FC Porto mostra satisfação por continuar a contar com o capitão.

Quanto ao restante mercado, o presidente explica que o plantel apresenta soluções suficientes na maioria das posições e que eventuais entradas dependerão da evolução da recuperação de Samu.

Já Stephen Eustáquio está autorizado a procurar uma solução de mercado, embora o FC Porto esteja preparado para continuar com o médio, caso não surja uma transferência até ao fecho da janela.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio