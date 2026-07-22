- Bola Branca 12h45
- 22 jul, 2026
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FC Porto
Villas-Boas. Situação da arbitragem "não é tranquilizadora"
22 jul, 2026 - 15:48 • *Redação
Em causa está a demissão de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem e as acusações ao presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves.
André Villas-Boas considera que a polémica em torno da demissão de Duarte Gomes da direção técnica nacional da arbitragem não pode ficar sem explicações.
O presidente do FC Porto defende uma intervenção pública, quer do presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, quer do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.
À margem da cerimónia de atribuição da Medalha Municipal de Mérito da cidade do Porto, na Câmara Municipal, o dirigente portista classifica como "grave" a saída de Duarte Gomes, sobretudo pelas acusações que vieram a público sobre alegadas interferências na gestão da arbitragem portuguesa.
"O processo não está terminado", afirma Villas-Boas, lembrando que continuam por esclarecer as denúncias feitas pelo antigo diretor técnico nacional e as acusações dirigidas a Luciano Gonçalves: "As declarações públicas já deveriam ter acontecido."
Arranque da época com polémica
O dirigente recorda que o FC Porto já tinha denunciado, ao longo da última temporada, divergências entre Duarte Gomes e Luciano Gonçalves. Villas-Boas entende que a demissão veio confirmar um clima de instabilidade dentro da estrutura da arbitragem.
Para o presidente portista, deixar o caso sem resposta pública compromete o arranque da nova época: "Estar perante esta gravidade e entrar num novo campeonato sem esclarecer este problema de suspeição não é tranquilizador."
André Villas-Boas vai ainda mais longe e pede ao presidente da FPF que se pronuncie sobre o tema. Na sua opinião, a presença de João Pinheiro no Mundial não pode servir para esconder os problemas da arbitragem portuguesa.
"O mérito individual de João Pinheiro não deve ser extensível aos erros que marcaram o campeonato passado", declara, defendendo que o organismo liderado por Pedro Proença deve assumir uma posição pública para devolver confiança à competição antes do início da Liga.
*Texto editado por Inês Braga Sampaio
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