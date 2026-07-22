Villas-Boas. Situação da arbitragem "não é tranquilizadora"

André Villas-Boas considera que a polémica em torno da demissão de Duarte Gomes da direção técnica nacional da arbitragem não pode ficar sem explicações.

O presidente do FC Porto defende uma intervenção pública, quer do presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, quer do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença.

À margem da cerimónia de atribuição da Medalha Municipal de Mérito da cidade do Porto, na Câmara Municipal, o dirigente portista classifica como "grave" a saída de Duarte Gomes, sobretudo pelas acusações que vieram a público sobre alegadas interferências na gestão da arbitragem portuguesa.

"O processo não está terminado", afirma Villas-Boas, lembrando que continuam por esclarecer as denúncias feitas pelo antigo diretor técnico nacional e as acusações dirigidas a Luciano Gonçalves: "As declarações públicas já deveriam ter acontecido."

Arranque da época com polémica