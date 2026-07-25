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Campeão FC Porto vence na apresentação aos sócios
25 jul, 2026 - 22:52 • Ricardo Vieira
William Gomes e Pepê marcaram os golos da vitória azul e branca, no Estádio do Dragão.
O FC Porto bateu este sábado o Aston Villa, por 2-1, no jogo de apresentação realizado no Estádio do Dragão.
O campeão nacional colocou-se em vantagem logo aos cinco minutos, com um remate certeiro de pé esquerda com assinatura de William Gomes.
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Sete minutos volvidos, a turma britânica aproveitou uma falha defensiva dos dragões para empatar o encontro, com um golo de Luka Lynch.
O FC Porto voltou a colocar-se na frente do marcador ainda antes do intervalo. Pepê remata, a bola desvia num adversário e entra na baliza do Aston Villa.
Na segunda parte, o jogo entrou numa toada morna e ficou marcado pela estreia do reforço sul-coreano Inbeom Hwang.
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