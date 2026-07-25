Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Campeão FC Porto vence na apresentação aos sócios

25 jul, 2026 - 22:52 • Ricardo Vieira

William Gomes e Pepê marcaram os golos da vitória azul e branca, no Estádio do Dragão.

A+ / A-

O FC Porto bateu este sábado o Aston Villa, por 2-1, no jogo de apresentação realizado no Estádio do Dragão.

O campeão nacional colocou-se em vantagem logo aos cinco minutos, com um remate certeiro de pé esquerda com assinatura de William Gomes.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Sete minutos volvidos, a turma britânica aproveitou uma falha defensiva dos dragões para empatar o encontro, com um golo de Luka Lynch.

O FC Porto voltou a colocar-se na frente do marcador ainda antes do intervalo. Pepê remata, a bola desvia num adversário e entra na baliza do Aston Villa.

Na segunda parte, o jogo entrou numa toada morna e ficou marcado pela estreia do reforço sul-coreano Inbeom Hwang.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha