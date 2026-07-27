Villas-Boas defende suspensão provisória de Luciano Gonçalves

O presidente do FC Porto defendeu esta segunda-feira que o presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Luciano Gonçalves, suspenda temporariamente funções até serem esclarecidas as suspeitas relacionadas com o processo de nomeações.

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No editorial da edição de julho da revista "Dragões", André Villas-Boas considera que a atual crise institucional no setor da arbitragem “não augura nada de bom” para o arranque da nova temporada e renova as críticas ao funcionamento do CA.

“Consideramos prudente que o presidente do CA suspenda temporariamente as suas funções enquanto defende o seu bom nome e os factos sejam esclarecidos. Não como antecipação de culpa, mas como proteção da própria pessoa, da função que exerce e da instituição que representa”, pode ler-se.

Ainda que o Conselho de Justiça (CJ) da FPF tenha arquivado o processo disciplinar a Luciano Gonçalves por alegadas interferências na arbitragem, na sexta-feira, Villas-Boas entende que esse desfecho “não atenua a desconfiança instalada na liderança do setor”, numa fase em que decorre um inquérito do Ministério Público (MP), coadjuvado pela Polícia Judiciária (PJ).

"Não fazemos condenações públicas"

Segundo o presidente portista, o clube não pretende retirar conclusões antecipadas ou substituir-se às autoridades judiciais e pede um esclarecimento célere dos factos.

“As notícias recentemente conhecidas dão conta de que a PJ recebeu uma participação e está a desenvolver diligências sobre suspeitas de corrupção e tráfico de influências relacionadas com essas nomeações. Não antecipamos conclusões, não fazemos condenações públicas e não nos substituímos às autoridades. Esperamos, isso sim, um apuramento célere, rigoroso e completo”, ressalva.

O dirigente portista pede ainda a intervenção da FPF, defendendo que o organismo não pode tratar o caso “como uma mera divergência interna”.

“O que está em causa é a confiança nos processos, nas nomeações e na integridade das competições após uma época desastrosa”, sublinhou.