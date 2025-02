Morita e Gyökeres estão aptos para o Dortmund, mas Borges não dissipa dúvidas

Hidemasa Morita e Viktor Gyökeres estão aptos para defrontar o Borussia de Dortmund, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, embora Rui Borges não revele se vai utilizar os dois jogadores de início.

O médio japonês e o ponta de lança sueco regressaram de lesão frente ao FC Porto, jogo em que entraram ao mesmo tempo e disputaram 21 minutos. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, de antevisão da receção do Sporting ao Dortmund, o treinador confirma que ambos estão convocados.

Já sobre Morten Hjulmand, que está suspenso, por acumulação de amarelos, Rui Borges aproveita para lhe atribuir um grande elogio, a que junta Gyökeres.

"O Viktor e o Morten para mim são os dois melhores jogadores do campeonato português. Não tenho qualquer dúvida disso. É uma baixa importante, pelo jogador que é, pelo que representa para o grupo como capitão, pela sua personalidade e tranquilidade. Mas acredito também que quem jogar quererá dar a demonstração de que está à altura de substituir o Morten", sublinha o técnico.

O Sporting recebe o Dortmund, a contar para a primeira mão do play-off da Champions, na terça-feira, às 20h00, em Alvalade.

Dortmund marca muitos golos, mas também sofre

"É uma grande equipa. Há mudança de treinador, de estrutura, de ideia de jogo. É uma equipa que tem muitos jogadores da época passada, esteve na final da Liga dos Campeões. É uma grande equipa. Vai haver mudança de 'chip' e de atitude pela mudança de treinador. Estão a agarrar-se a uma ideia nova. Independentemente de ter sofrido alguns golos, a frente de ataque é muito forte, com jogadores de elite mundial. Temos de ser uma equipa muito corajosa e muito ambiciosa. O apoio dos adeptos também será fundamental para conseguirmos a vitória."



Sem Hjulmand, este é o Sporting mais desfalcado desde que chegou?

"A equipa tem estado sempre desfalcada. Pote [Pedro Gonçalves], Nuno [Santos], Viktor [Gyökeres], Morita... São jogadores importantes, foram importantes para o campeonato ganho na época passada. O Morten não foge a isso, tem sido um jogador importante. Não só por os treinar, e nisso sou um felizardo, mas o Viktor e o Morten para mim são os dois melhores jogadores do campeonato português. Não tenho qualquer dúvida disso. É uma baixa importante, pelo jogador que é, pelo que representa para o grupo como capitão, pela sua personalidade e tranquilidade. Mas acredito também que quem jogar quererá dar a demonstração de que está à altura de substituir o Morten e que quererá ajudar a equipa num jogo de Liga dos Campeões, o que por si só leva logo a que estejam todos com uma motivação muito grande. Acredito que o coletivo, acima de tudo, estará com muita coragem e ambição para ganhar o jogo."



Geovany Quenda

"Lidar com ele é fácil, é um miúdo super focado, com uma vontade enorme de jogar e treinar, mesmo quando está cansado. Se não metermos um travão, ele quer é treinar e jogar. Com a idade que ele tem, é o jogador com mais potencial que já treinámos. Tem um futuro brilhante pela frente. É um miúdo focado, que percebe aquilo em que tem melhorado, tem tentado e por tentar ser melhor é que ele tem estado num patamar alto. Será brilhante no futuro, com toda a certeza."

Morita e Gyökeres

"Estão convocados. Amanhã logo se verá se jogarão ou não, mas estão dentro dos disponíveis."

Pedro Gonçalves

"O Pote tem uma lesão que nós não fazemos milagres. Tem de recuperar. Não podemos fazer magia. Temos de ter essa paciência, é o que é, o futebol infelizmente é isto. De um dia para o outro muda muita coisa. É o dia a dia. O Pote está com paragem já longa, mas não há nada que possamos fazer, infelizmente. Pior está ele, porque queria muito dar o contributo à equipa, porque é um jogador importante no Sporting. Já para ele custará muito, bem mais, até, do que para nós."

Prefere usar já Morita e Gyökeres ou guardá-los para o campeonato?

"Não vou estar a dizer que prefiro o campeonato ou a Liga dos Campeões. Treinamos o Sporting. É certo que estamos com menos jogadores disponíveis e com excesso de fadiga, mas é o que é. O futebol é isto, os jogadores têm de lidar com isto. Há malta que conseguimos andar com a fadiga, outra que temos de gerir mais, mas jamais deixaremos de lutar pela vitória e de ser competitivos, ambiciosos e corajosos para ganhar. Se me perguntarem se quero ganhar amanhã, com toda a certeza, independentemente de quem jogue. Seremos competitivos e no campeonato também. Não prefiro nada, quero é ganhar amanhã."

Daniel Bragança

"Olhem para o jogo com olhos de ver em termos táticos. O Dani não joga diferente do que jogava. Defende é num espaço diferente do que defendia. Em termos ofensivos, anda nos mesmos espaços. Vem de uma paragem, está à procura do seu melhor nível, mas na parte física está cada vez melhor, tem tido mais minutos, tem-se sentido melhor e precisa desse jogo para ficar melhor, porque, infelizmente, não temos muito treino e esta malta que pára mais tempo é difícil ganhar este ritmo e é em jogo que o vai ganhar, porque não há tempo. Ele tem tido tempo, tem tido minutos, mas em termos ofensivos ele não muda assim tanto. De qualquer das formas, em termos defensivos, sim, está numa posição diferente, mas em termos ofensivos tem liberdade para andar nos espaços em que andava sempre."

Boas respostas de Quenda e João Simões dão confiança para aposta em jovens como Henrique Arraiol, Alexandre Brito, Eduardo Felicíssimo?

"Tem sido o passado e presente do Sporting, a aposta na juventude, na prata da casa. Nós tentamos, dentro da nossa ideia de jogo, um pouco diferente dos últimos anos. Há jogadores que têm treinado imenso connosco e, se tiver de meter alguém a jogar, não tenho qualquer problema. Eles estão preparados. O Arraiol e o Felicíssimo, não, porque não estão convocados. O Brito está, é um miúdo que tem tido um comportamento fantástico no treino, admiro muito, tem um potencial muito grande e é um jovem muito competitivo. Está à espera de uma oportunidade, que a terá, com o passar do tempo, e corresponderá da melhor forma."

Gonçalo Inácio foi apontado ao Dortmund em janeiro

"É um jogador de seleção nacional, um jogador importante, um grande jogador e nós queremos os grandes jogadores connosco. Feliz por ele continuar connosco."