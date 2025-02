"Descontrolámo-nos na segunda parte". A reação dos jogadores do Sporting

Os jogadores do Sporting lamentam a má exibição na segunda parte frente ao Borussia Dortmund que ditou uma derrota, por 3-0, na primeira mão do "play-off" da Liga dos Campeões.

Matheus Reis, Francisco Trincão e Eduardo Quaresma não dão, ainda assim, a eliminatória por perdida.

Matheus Reis

Foi uma primeira parte boa, criámos bastantes oportunidades e faltou eficácia, mas poderíamos ter feito o golo que daria tranquilidade. Na segunda parte, houve mais Dortmund e foram eficazes. Criaram-nos dificuldades e tivemos esta derrota dura.

Lutámos até ao fim, tentámos de todas as formas, o mister fez substituições para atacarmos e irmos em busca do resultado. Não foi pela componente física, eles foram é mais eficazes. Na primeira parte criámos mais do que eles e não conseguimos marcar.

Este jogo já passou, agora é foco total no próximo jogo do campeonato, que é o mais importante. Em Dortmund, vamos com a mentalidade de tentar ganhar, sabemos que é difícil, mas somos o Sporting e vamos lutar até ao fim.

Francisco Trincão

Descontrolámo-nos na segunda parte. Foi uma primeira parte muito boa, não soubemos na segunda parte controlar o jogo com bola, que é a melhor forma para defender. A verdade é que jogámos contra uma equipa com muita qualidade e o golo sofrido desanimou-nos um bocado.

Não estávamos a conseguir encontrar soluções para ter bola, na segunda parte não jogámos tanto por dentro e acabámos por sofrer os golos e ir abaixo. Temos de ter fé até ao fim e acreditar, a esperança é a última a morrer.

Eduardo Quaresma

Na primeira parte estivemos muito bem e por cima do Dortmund, as melhores hipóteses do jogo foram nossas. A segunda parte foi mais difícil, estivemos mais defensivos, é sempre complicado marcar contra estas equipas, quando estamos a perder, porque têm bons jogadores. No terceiro golo já estávamos mais expostos, tentámos ir atrás do resultado, porque somos o Sporting e nunca desistimos.

Com o estádio cheio podia ter sido mais difícil para eles se marcássemos primeiro, mas isso é um "se", não estamos contentes com o resultado. Olhamos para todas as competições, sabemos que agora está mais difícil, mas vamos a Dortmund para competir, nós também podemos marcar três golos lá.