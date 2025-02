"É bom que tenha algum nervoso miudinho ao ouvir o hino da Champions. Estreei-me com o Real Madrid"

Rui Silva vai sentir um "nervoso miudinho". Quem o diz é Nélson Pereira, antigo guarda-redes do Sporting no dia da estreia na Champions do reforço de Inverno dos leões.

Apesar da experiência que já tem na baliza, com uma longa passagem pelo futebol espanhol, o guardião maiato vai jogar pela primeira vez na designada prova milionária, esta noite no início do play-off em Alvalade, contra o Dortmund.

"Também eu me estreei na Champions contra um grande, o Real Madrid, e espero que o Rui esteja, no fim do jogo, duplamente feliz. Pela estreia e pela vitória. É sempre bom que tenha algum nervoso miudinho ao ouvir o hino da Champions, mas após o árbitro apitar tudo desaparece."

Será um teste de fogo? "É um bom desafio para se apresentar aos que não o conhecem", refere Nélson em Bola Branca, antes de admitir que o jogador de 31 anos veio para Lisboa para ser titular.