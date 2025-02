Rui Borges: "Temos de estar a 200% nestes jogos e nem a 100% estamos"

Rui Borges, treinador do Sporting, lamenta um "resultado injusto" na derrota, por por 3-0, frente ao Dortmund na Liga dos Campeões.

Em declarações à Sport TV, o técnico dos leões acredita que o défice físico fez a diferença na segunda parte contra os leões.

Rui Borges garante ainda que não há secretismo em torno da lesão e disponibilidade de Viktor Gyökeres

Análise ao jogo: "Foi uma grande primeira parte, fomos muito competentes e com muita qualidade, merecíamos pelo menos um golo. Na segunda parte fomos muito reativos, sofremos golo numa fase em que o jogo estava equilibrado, o Guirassy foi mais forte no duelo e fez a diferença. Depois do 1-0, fomos abaixo em termos anímicos e sentiu-se o défice físicos e não me quero desculpar com isso. Entramos numa fase em que só reagimos depois das coisas acontecer. Fomos perdendo equilíbrio coletivo e saímos com resultado que acho que é injusto. Não podemos ser assim nestes jogos, temos de estar a 200% nestes jogos e nem a 100% estamos".

Problemas físicos do plantel: "É o que é, não estou a dizer isto para me desculpar. Temos que ser mais competentes e melhorar em algumas coisas, mas há coisas que são claras. Basta olhar para o jogo e vemos que os jogadores não estão como queremos. Estamos a ganhar minutos com alguns jogadores. Não serve de desculpa, porque fomos capazes na primeira parte".

Gyökeres não está a 100%: "Para conseguirmos dar algum tempo ao Viktor porque é importante, precisamos dele na melhor forma. Dá um ânimo diferente pelo impacto que tem, o Morita igual. São decisões que temos que temos tomar. Tentamos sempre fazer o melhor"

Existe algum secretismo em torno da lesão do Gyökeres? "Não há secretismo nenhum. Não sou médico, não temos que estar a especificar. Tem fadiga, teve um problema e está em recuperação. Aceito que a malta se preocupe mais porque é diferenciado, mas não temos que estar sempre... é mais um. O futebol é isto. Feliz por tê-lo novamente com a equipa e precisa desse tempo para ficar melhor"

Agora é apostar as fichas no campeonato? "Apostar as fichas no próximo jogo com o Arouca. Fazer tudo para ganhar e vamos ganhá-lo certamente. É o nosso foco. Depois pensamos no jogo de lá. Independentemente do 3-0, vamos lá disputar o jogo. Representamos um grande clube."