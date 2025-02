Sporting-Dortmund: o que tem de saber sobre o jogo

O Sporting procura esta terça-feira aproveitar o fator casa para ganhar vantagem diante dos alemães do Borussia Dortmund, adversário na 'corrida' aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Em jogo com início às 20h00 no Estádio José Alvalade, os ‘leões’ tentam ter margem no play-off, num embate em que persiste a dúvida se o goleador sueco Viktor Gyökeres entrará de início, depois de vários jogos a entrar como suplente.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O avançado, que conta com 34 golos na época, seis dos quais na ‘champions’, tem sido poupado por questões físicas, bem como o médio Morita, tendo os dois jogadores estado de fora no último treino, durante o período aberto à imprensa.